Riot Games anuncia su nuevo grupo de música: True Damage

El grupo hará su debut en una actuación especial en directo que contará con Becky G, Keke Palmer, SOYEON de (G)I-DLE, DUCKWRTH y Thutmose en la final del Campeonato Mundial de League of Legends el 10 de noviembre Tras el éxito internacional de K/DA el año pasado, Riot Games ha anunciado hoy True Damage, su nuevo grupo de música virtual y línea de aspectos de League of Legends (artículos cosméticos opcionales para el juego).

Se trata de un colectivo de artistas con sus propios estilos musicales y de moda. True Damage está integrado por cinco campeones de League of Legends: Qiyana, Senna, Akali, Ekko y Yasuo, y la línea de aspectos estará disponible para su compra el 10 de noviembre. El colectivo actuará en la ceremonia de apertura de la final de League of Legends en el AccorHotels Arena de París, en un evento presentado por Mastercard que tendrá lugar a las 13:00 (hora peninsular española).

Nicolas Ghesquière, el director artístico de las colecciones de mujer de Louis Vuitton, ha diseñado versiones especiales, conocidas como aspectos de prestigio, de los aspectos de dos de las integrantes de True Damage: Senna y Qiyana.

El aspecto de prestigio para Qiyana de Louis Vuitton saldrá a la venta el mismo día que el resto de la línea de aspectos de True Damage, mientras que el de Senna estará disponible a comienzos de 2020. El aspecto de Qiyana solo se podrá conseguir jugando partidas durante el evento del Mundial 2019, y se podrá desbloquear únicamente hasta las 19:00 del 25 de noviembre (hora peninsular española). Además, Louis Vuitton lanzará una colección de cápsulas inspiradas por los aspectos de prestigio de Qiyana y Senna, que se anunciará próximamente.

Los artistas Becky G, Keke Palmer, SOYEON de (G)I-DLE, DUCKWRTH y Thutmose darán vida a True Damage y representarán a sus cinco integrantes en una actuación en directo de su single "GIANTS" durante la final del Campeonato Mundial de League of Legends.

"Cuando lanzamos League of Legends hace diez años, nadie podía imaginar el fenómeno cultural en el que acabaría convirtiéndose", comentó Jesica Nam, jefa de producción de League of Legends. "Ahora ya queda claro que los videojuegos son una parte esencial de la cultura popular, y no podríamos estar más orgullosos de colaborar con un equipo con tanto talento para mostrarle al mundo lo que representa nuestro juego".

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends se ha convertido en uno de los juegos de PC más populares del mundo y en el líder del mundo de los esports. Cada año, los mejores equipos de League of Legends de 13 ligas regionales compiten en el Mundial, que este año comenzó en Berlín, se trasladó a Madrid para los cuartos de final y semifinales y culminará con la final en París el 10 de noviembre. El Campeonato Mundial del año pasado contó con 99,6 millones de espectadores únicos.