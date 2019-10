¿En qué tienes que fijarte este Black Friday si te interesan las ofertas de telefonía e internet? Te damos las claves a tener en cuenta para contratar nuevos servicios y adquirir nuevos terminales sin caer en la trampa de los grandes descuentos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de octubre de 2019, 11:45 h (CET)

Este otoño el Black Friday es el viernes 29 de noviembre y se ha convertido en el perfecto arranque de la Campaña de Navidad. En 2018 esta cita con los descuentos movió 1.560 millones de euros solo en ventas online en España, un 10% más que el año anterior, según cifras de la Asociación Española de la Economía Digital. Este 2019 se espera un nuevo récord y que las compras por internet superen los 1.600 millones.



Durante este viernes negro se lanzan miles de ofertas en todo tipo de productos y sectores, incluidos los servicios de telefonía e internet. Sin embargo, hay condiciones y compromisos de interés para el consumidor que son eclipsados por los grandes descuentos.



Si queremos sacar un beneficio a largo plazo, sin tener problemas en un futuro inmediato; los expertos del comparador de tarifas Roams ofrecen algunos consejos a tener en cuenta cuando contrates o suscribas una oferta de telefonía o internet durante el Black Friday:



Precios trampa

Una buena práctica es tener controlado los precios de los servicios que nos interesan antes de que entren en vigor las ofertas, pues puede darse el caso de que unos días (o semanas) antes se hayan incrementado las tarifas para luego aplicar los descuentos. “Hay veces que detrás de los grandes titulares de ofertas no hay rebajas como tal. A veces las compañías aplican los porcentajes de ahorro sobre tarifas incrementadas. Esto es una práctica habitual y común a lo largo del año en periodos de rebajas”, asegura Rodrigo San Martín, Experto en Telefonía y Tarifas de Roams.



Permanencia obligatoria

La importancia de leer la letra pequeña toma fuerza en citas como el Black Friday. La permanencia es un compromiso muy temido por los usuarios por lo que es aconsejable estudiar bien las condiciones de cada oferta. Tras las agresivas promociones o atractivos regalos, a veces se esconden contratos con un compromiso de permanencia bastante largo que puede llegar incluso a los 36 meses. ¡Revisa bien si te interesa contratar bajo esta premisa!



Datos extra en el móvil, ¿cuántos y por cuánto tiempo?

Otro reclamo habitual del Black Friday son los bonos de datos extra en sus tarifas estrella. La clave en este caso es fijarnos en las verdaderas condiciones a las que se aplican. Por ejemplo, un bono de regalo de 10GB puede ser muy atractivo; sin embargo, si solo dura un mes, puede que no lleguemos ni a consumirlo. Conocer si es una oferta recurrente o con limitaciones nos hará darnos cuenta de si verdaderamente nos vale la pena su contratación. De la misma forma, para no tener sorpresas en el siguiente ciclo de facturación de la tarifa, es importante que nos fijemos en si es un ‘regalo temporal’ que pasará a tener un coste una vez finalizada la promoción. “Desde Roams hemos apostado por dejar clara la letra pequeña de todas las ofertas. Desde nuestra plataforma luchamos por destacar todos los detalles para tomar siempre la decisión más acertada al bolsillo y necesidades de cada uno. También en Black Friday. Ahí está la clave de muchos descuentos y ofertas”, afirma San Martín.



Ofertas que incluyen dispositivos

Una potente llamada de atención para los consumidores el viernes negro son las ofertas que incluyen nuevos terminales, con modelos de smartphones atractivos, consolas o smart TV. Con estos packs, las operadoras atraen usuarios principalmente con ganas de renovar su teléfono o conseguir el último gadget de moda. Si se está interesado en estos descuentos para adquirir un nuevo smartphone o dispositivo, Roams recomienda fijarse en tres puntos:

Es conveniente revisar el tiempo del pago a plazos del terminal, pantalla o consola: normalmente son cuotas que se prolongan durante 24 meses pero en algunas ocasiones se alarga hasta los 36, tres años.



También hay que poner especial atención a si tiene pago de entrada o pago final, ya que esto va a afectar directamente al coste total del dispositivo, que puede no ser tan barato como parece.

Y… lo más importante, con qué tarifa va asociada esa promoción para que el móvil, consola o smart TV quede a tan buen precio y si tiene alguna condición de permanencia.



Cuidado con las webs falsas

Ante las contrataciones y suscripciones online, no debemos pasar por alto las posibles webs falsas o fraudulentas que solo buscan captar tus datos personales. En principio desconfía de las webs que te piden demasiada información personal para entrar o contratar; seguramente serán enviados y utilizados para fines desconocidos. Podemos saber si el portal es fiable fijándonos en el certificado de seguridad SSL, consultando los datos de contacto, buscando información de la empresa que está detrás, fijándonos en la secciones ‘Aviso Legal’ y ‘Condiciones de compra’. En el caso de los descuentos del Black Friday, si cuentan con una súper oferta que no está en ningún otro portal y no se trata de una web de una empresa reconocida, con prestigio, o la web oficial de la compañía: ¡desconfía!



