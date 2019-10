Oviedo sede de la V Edición de Investment&Markets Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 17:06 h (CET) Investment&Markets, Foro de Inversión y Mercados Financieros, celebrará su V Edición el miércoles 6 de noviembre de 2019 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en horario de 9.30h a 20.30h. Este Foro de Inversión y Mercados Financieros es el punto de encuentro en Asturias -en Oviedo- entre inversores, empresas y entidades gestoras de productos financieros. La Asociación EFPA España, una edición más, es entidad colaboradora de Investment&Markets 2019 Se ha presentado en el Ayuntamiento de Oviedo la V Edición del Foro de Inversión y Mercados Financieros, INVESTMENT & MARKETS, que tendrá lugar el próximo día 6 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Participaron en esta presentación Alfredo Quintana, Concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, José María Montalvo, Delegado Territorial del Comité de Servicios Asociados EFPA España y Guadalupe Zapico, directora de Investment & Markets

El miércoles 6 de noviembre se darán cita en Oviedo profesionales del sector financiero, especialistas en gestión de patrimonios e inversores llegados de toda la geografía nacional. Las Firmas Cobas Asset Manegement, Magallanes Value Investors, Renta4 Banco, El inversor Inquieto, Garrigues Abogados, FeelCapital, Horos Asset Management y Equam Capital conforman el programa de conferencias de esta edición. La conferencia inaugural estará impartida por el Delegado Territorial del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España (Asturias), José María Montalvo.

El Foro de Inversión y Mercados Financieros - Investment&Markets - es la plataforma en Asturias, en la ciudad de Oviedo, para que entidades financieras, sociedades de inversión, gestoras de fondos, brokers e intermediarios en bolsa muestren sus operativas y oferten sus servicios.

Una ocasión única en Asturias para conocer directamente de la mano de expertos y profesionales de primer nivel del sector las actuales perspectivas de los mercados financieros y productos de inversión para 2020.

Investment&Markets también está dirigido a pequeños ahorradores y accionistas que invierten su dinero directamente o bien a través de fondos de inversión, empresas especializadas en gestión de patrimonios y productos de inversión o en entidades financieras.

Investment&Markets es un Foro donde adquirir y ampliar conocimientos sobre aspectos como son la importancia de contar con un buen asesoramiento financiero, aspectos tributarios relativos al ahorro y la inversión, operativa bursátil en entornos de inflación monetaria, la importancia de la cultura financiera, cómo preservar el ahorro en los nuevos tiempos, nuevas tendencias en inversión empresarial, la industria de la jubilación, situación y expectativas de los mercados, fondos de inversión…

La Asociación EFPA España por tercer año consecutivo es entidad colaboradora del Foro de Inversión y Mercados Financieros - Investment&Markets -.

Todos los congresistas participantes en este Foro, y asociados a EFPA España, su asistencia será válida por 5 horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP.

A propósito de EFPA ESPAÑA

EFPA España es la delegación de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera-Patrimonial. Su constitución tiene lugar en el año 2000 y su nacimiento en España está totalmente ligado a la creación de la European Financial Planning Association (EFPA).

EFPA España es la única asociación europea que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal en nuestro país. De esta manera, EFPA se constituye como iniciativa de autorregulación para los servicios de asesoramiento financiero personal. Actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como una asociación que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.

Todos sus asociados, actuales y futuros, cuentan con las certificaciones profesionales (DAF, EFA y EFP) y credenciales (titulación y experiencia financiera) exigidas por la Asociación para ejercer las funciones de Planificador y/o Asesor Financiero Patrimonial.

EFPA España ha puesto en marcha recientemente la nueva certificación EIP (European Investment Practitioner o Certificado Europeo en Productos de Inversión) para aquellos profesionales que den información o asesoren sobre productos financieros a los clientes. Con este nuevo certificado, EFPA España responde a la demanda de diversas entidades financieras, a la vista de las nuevas exigencias regulatorias que marca ESMA.

Cualquier profesional dedicado a las actividades de Asesoría Financiera en entidades bancarias, cajas de ahorros, sociedades y agencias de valores, compañías de seguros, redes de agentes, despachos profesionales u otros, así como profesionales independientes, puede ser asociado de EFPA España, tras obtener la correspondiente certificación profesional.

Información e inscripciones: info@working-comunicacion.com

www.expo-negocio.es

