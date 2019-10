El alquiler de vehículos eléctricos, según Spain Car, va creciendo en Madrid Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 16:58 h (CET) Las restricciones al tráfico y la conciencia por el medioambiente hacen que cada vez más conductores se interesen por alquilar vehículos eléctricos El coche eléctrico se ha convertido en una auténtica revolución. A pesar de que los primeros modelos se lanzaron hace muy poco tiempo, cada vez es más habitual encontrarlos circulando por las calles. Además, las restricciones para entrar en el centro de Madrid, muy similar a las que están funcionando en otras capitales europeas, llevan a muchos conductores a plantearse la opción de conducir un coche eléctrico. Una demanda que ya han tenido en cuenta los fabricantes, y que hace del alquiler de coches eléctricos en Madrid una de las opciones más interesantes.

Una demanda creciente

Las grandes marcas se lanzaron a fabricar coches eléctricos, y cada fabricante cuenta ya con uno o varios modelos en el mercado. Sin embargo, ni siquiera los más optimistas fueron capaces de ver hasta dónde llegaría la demanda de estos coches, y están teniendo problemas para hacer frente a ella.

Algunas veces no se debe a que no cuenten con unidades suficientes, sino que han sido determinados elementos, sobre todo las baterías, las que han hecho tener que esperar para poder entregar a los conductores su ansiado coche eléctrico.

Pero muchos usuarios no quieren esperar para circular con estos vehículos, y por ello han puesto la vista en empresas de alquiler, como SPAIN CAR, donde es posible encontrar coches eléctricos para al menos ir probando hasta que llega el definitivo.

SPAIN CAR, ya se lanzó a la aventura de tener en su flota vehículos eléctricos y se está incrementando actualmente con vehículos híbridos de todos los segmentos, para dar versatilidad a sus clientes y puedan utilizar estos vehículos para desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid.

Las restricciones para conducir por el centro, claves en la elección

Aunque sin lugar a dudas lo que ha empujado a muchos conductores a plantearse la opción eléctrica en el alquiler de coches es la normativa de restricciones al tráfico por el área metropolitana de la ciudad. El centro solo está permitido a aquellos vehículos con etiqueta ECO o CERO en todo momento, mientras que el resto de coches pueden tener prohibido el acceso en función de determinadas condiciones como los índices de contaminación que hay ese día.

Como nadie que necesite conducir quiere renunciar a ello, la mejor solución es alquilar un coche sin restricciones, con el que este problema se habrá eliminado.

De hecho, si tal y como parece estas restricciones se pueden ampliar, cada vez será más necesario contar con un vehículo que pueda circular por todo el área metropolitano de Madrid sin inconvenientes.

El alquiler, una solución para evitar agobios

Otra de las razones por las que se están disparando los alquileres de vehículos eléctricos es la facilidad que proporciona esta modalidad, al no tener que preocuparse por la zona de circulación, ni por el aparcamiento en espacios del SER, que es gratuito en los coches CERO. Solo hay que preocuparse por conducir disfrutando de lo maravilloso que es Madrid.

Por estas y otra razones, el alquiler de coches eléctricos es una opción estupenda para todos, tanto quienes conducen a diario como aquellos que solo necesitan un vehículo de forma esporádica.

