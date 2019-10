VASSKids Ecológico, la nueva iniciativa de VASS que aúna conciliación, diversidad y sostenibilidad Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 17:02 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales VASS llevará a cabo el jueves 31 de octubre una jornada ecológica con los hijos tanto de sus empleados como los de MERLIN Properties, posibilitando la conciliación de los padres en un día laborable no lectivo. Alrededor de 60 niños podrán disfrutar, durante todo el día, de talleres sobre plantación, juegos y actividades en torno al huerto ecológico urbano más grande de España dentro de una empresa. La acción se llevará a cabo en colaboración con Fundación Juan XIII Conciliación, diversidad y sostenibilidad. Todo ello aúna VASSKids Ecológico, la nueva iniciativa de RSC que la empresa líder en soluciones digitales desarrollará este jueves, 31 de octubre, en el huerto ecológico urbano ubicado en sus instalaciones y propiedad de MERLIN Properties.

Y es que Grupo VASS no ceja en su empeño de facilitar y mejorar la vida a sus trabajadores, en este caso, posibilitándoles conciliar su vida laboral y familiar en una jornada que es laborable, pero que no es lectiva para los niños. Además, bajo el paraguas de temas tan importantes para inculcar a los menores como la ecología, el respeto y cuidado del medio ambiente y la concienciación sobre la diversidad. Para ello, se valdrán del huerto urbano ubicado en la sede central de la compañía presidida por Javier Latasa, en Alcobendas, y que es el más grande que existe dentro de una empresa en España.

La actividad se llevará a cabo junto con Fundación Juan XIII Roncalli para la discapacidad intelectual, entidad con la que se desarrollan los trabajos en el huerto desde el pasado mes de junio y participarán alrededor de 60 niños, hijos de empleados de VASS y de empleados de MERLIN Properties, dueña del edificio y que se ha adherido a esta iniciativa

Durante la jornada, que comenzará a las 9 horas, los niños aprenderán sobre hábitos saludables y trabajo en equipo y tendrán la posibilidad de convivir durante unas horas con personas con capacidades diferentes, que serán quienes les enseñen cuáles son las labores y tareas que implica el mantenimiento de un huerto.

"Contar con un huerto urbano dentro de nuestras instalaciones nos da la oportunidad de organizar jornadas como esta, de conciliación laboral y familiar, por un lado, en días en los que los pequeños no tienen colegio, pero los padres sí tienen que acudir a trabajar, y de convivencia, juego y aprendizaje para los niños, por otro", explica Paula Rodrigo, responsable del área de People & Talent de VASS.

"Desde el principio supimos que, además de ser una acción completamente alineada con los valores de VASS, apuesta por la integración, trabajo en equipo, constancia y conciencia medioambiental, ecológica y social, nos permitiría desarrollar otras actividades para dinamizar aún más el huerto urbano, como estas visitas de los hijos de los empleados, talleres de formación específicos o talleres de voluntariado que ya están previstos próximamente", añade.

El programa VASSKids Ecológico contempla talleres a primera hora de la mañana, ya que los niños podrán llegar a la misma hora que sus padres llegan a la oficina. Se irán agrupando en salas habilitadas para ello, en función de las edades, y además de un picnic ecológico a media mañana en el comedor, realizarán actividades en el huerto hasta la hora de comer, en las que aprenderán sobre plantación; almorzarán después un menú de crema de calabaza (aprovechando la celebración de Halloween), pasta y fruta; y, por último, desarrollarán talleres de relajación y juegos colaborativos por la tarde.

