Productos de Oficina, la nueva tienda de productos y material de oficina que abastecerá a toda España

martes, 29 de octubre de 2019, 16:42 h (CET) La empresa hispalense Productos de Oficina, que ofrece toda clase de artículos, materiales, mobiliarios y productos para oficina, amplía su radio de acción a toda España. Después de casi 20 años de funcionamiento y con más de 4 puntos de venta físicos en Sevilla capital y el Aljarafe, la empresa Productos de Oficina, lanza su tienda online a nivel nacional. Un servicio de compra de productos de oficina a cualquier punto de España peninsular, con artículos de calidad y una entrega de no más de 48h Con más de dos décadas de especialización en el mercado, Productos de Oficina se abre paso en el mundo online para ofrecer todo el material necesario para el funcionamiento de cualquier tipo de oficina.

Desde antes de que empezara este siglo, Productos de Oficina abría sus puertas en Sevilla Capital, ofreciendo a sus paisanos artículos de papelería, copistería e imprenta. Fue durante su periodo de maduración y asentamiento como empresa, cuando empezó a ganar clientes altamente fidelizados por ofrecer calidad y buenos precios. Posteriormente, y gracias al éxito entre los sevillanos, empezó a abrir nuevos locales por toda la ciudad y extenderse hasta su área metropolitana. Este crecimiento, y el apoyo continuado de sus clientes, le impulsaron a ir expandiéndose poco a poco, de manera que ya disponen de 4 puntos de venta al público a lo largo y ancho de la capital andaluza.

Su éxito radica en entender las necesidades de sus clientes, ofreciendo productos de calidad y con un servicio rápido, eficaz y especializado en el sector. Con una oferta de productos tan amplia, Productos de Oficina, pone en valor su especialización en el mundo de la imprenta y todo el material relacionado con el sector de la papelería y copistería. Ya no solo atendiendo al público general, sino siendo proveedor de multitud de empresas de todos los tamaños, que confían en sus productos y la calidad del servicio.

Con la entrada del año 2019, quisieron ampliar sus servicios como distribuidor de material de oficina a todo el área peninsular, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Terrasa, Hospitalet de Llobregat y otras tantas. Pusieron en marcha su proyecto en el mundo online. Un gran paso que convierte a esta empresa sevillana en un potencial distribuidor nacional asentado en su sector. Productos de Oficina, se presenta como una empresa que cuenta con la garantía de calidad que le dan sus proveedores y la agilidad, rapidez y buena gestión de pedidos que les caracteriza.

No es solo una empresa de papelería, sino un proveedor y distribuidor de material de oficina para empresas de todo tipo en toda España peninsular. Uno de los asuntos a tener en cuenta en el caso de montar una empresa, es ver qué productos se necesitan para que se desarrolle la actividad sin ningún contratiempo. En el caso de las oficinas, es claro. Para que tanto trabajadores, como clientes (en el caso de que se recibiesen) y los directivos de la empresa, lo primero es encontrar un mobiliario de oficina confortable para poder desempeñar sus funciones.

Es de vital importancia que, a lo largo de la jornada, todo el mundo pueda realizar su actividad de forma eficiente, en un espacio cómodo. Para ello, tanto sillas, mesas, cajoneras, etc, cumplen una función importante: Sillas ergonómicas, adecuadas para que espalda, cuello y lumbares no se vean resentidas después de la jornada de trabajo; Escritorios y mesas de todos los tamaños para adecuarse a cualquiera que sea el espacio de trabajo; cajoneras y armarios para el almacenamiento; cubos y papeleras para desechos...etc.

Productos de oficina, al estar tan comprometidos con el abastecimiento de material de oficina, también se compromete a realizar envíos de todo el mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de la oficina.

Una vez todos estos elementos tenidos en cuenta, se debe de adquirir un correcto sistema de ordenación de archivos, para lo que tanto carpetas, archivadores o blogs resultan imprescindible. Y además de todo ello, no se puede dejar a un lado, el abastecimiento de material de papelería propiamente dicho: desde cartuchos para impresoras, hasta simples bolígrafos. De todo ello, se viene a encargar Productos de Oficina, con artículos de papelería de las principales marcas de la industria, y a un precio que no deja indiferente a nadie.

Entre los compromisos que la empresa adquiere con sus clientes se puede encontrar:

Servicio de entrega en 48h a todo el territorio nacional peninsular.



Material de alta calidad.



Servicio de atención al cliente personalizado.



Pedidos telemáticos sencillos y rápidos.



Especialidad en el sector.

Además, según su política de portes, los gastos de envío son muy ajustados, nunca superando los 5 euros, y siendo totalmente gratuito para envíos de un importe superior a 40€ + I.V.A. Muy económicos teniendo en cuenta la rapidez y prontitud con la que llegan los productos.

Tener un proveedor y distribuidor de material de oficina en el que confiar, también es importante, y producto de oficina se está posicionando como una buena alternativa, seas de la ciudad que seas.

“Productos de Oficina, la nueva alternativa en distribución de materiales para oficinas."

