El sector bancario ofrece los salarios más elevados en Barcelona en 2019 Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 15:58 h (CET) Hoy se ha presentado en Barcelona la II Guía Spring Professional del Mercado laboral en la que se analizan 420 posiciones procedentes de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado de trabajo Hoy ha tenido lugar en Barcelona la presentación de la II Guía Spring del Mercado Laboral, organizada por Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ante más de 150 directivos y directores de RRHH de las principales empresas catalanas.

En esta segunda edición de la Guía se han analizado 420 posiciones procedentes de los 14 sectores económicos más relevantes de nuestro mercado de trabajo: banca, finanzas, legal, seguros, recursos humanos, life science, digital y e-commerce, gran consumo, hostelería y turismo, retail, IT y TELCO, industrial, construcción e inmobiliaria y logística.

Alexandra Andrade, directora de Spring Professional en España ha abierto la jornada agradeciendo a todos los invitados su asistencia. Tras ella, Carlos Abelló, director de Spring Professional en Cataluña, Aragón y Baleares, ha profundizado en la situación del mercado laboral catalán: “Barcelona se encuentra en una situación privilegiada a la hora de atraer talento. El clima, la proximidad a Europa y la multiculturalidad hacen que muchas empresas elijan a la capital catalana para desarrollar sus negocios”.

La presentación también ha contado con la intervención de Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco, quien ha expuesto a los participantes los grandes retos que tiene por delante el área de Recursos Humanos en el entorno cambiante.

Viladrich ha destacado que en el cambio del mercado laboral influyen cuatro conceptos clave: visión, coraje, riesgos e incertidumbre y para manejar todos estos factores es fundamental que: “la transformación sea responsabilidad de todos. No se trata simplemente de mejorar los procesos si no de reinventarlos. El éxito de estos cambios depende de la capacidad de los líderes para gestionar la resistencia al cambio de los equipos tradicionales”.

Alberto Moreno, director de Transformación del Grupo Adecco, ha planteado a los asistentes cómo será el empleo en el futuro y cómo se llevará a cabo la gestión del talento en el nuevo panorama tecnológico. Para Alberto, la clave es afrontarlo como una oportunidad y no como una amenaza destacando el importante papel que adoptarán los líderes del futuro. “Lo que más se valorará en los líderes del futuro es: empatía con los equipos, capacidad comunicativa, pensamiento estratégico, capacidad de escucha, pensamiento analítico y transparencia”, explicaba.

Como broche final ha tenido lugar una mesa de debate moderada por Carlos Abelló, en la que han participado directivos de empresas asentadas en Barcelona: Marga Maldonado, directora de Recursos Humanos de Sopra Steria, August Mabilon, socio de SDG Group & Responsable de Talent Management y Ángel Garrido, CEO de Voxel Group. Cada uno de ellos ha ofrecido su perspectiva de cómo se vive esta situación en sus empresas.

Un repaso al mercado de selección: presente y futuro

Hoy en día, en nuestro país se cuenta con la fuerza laboral mejor formada de la historia: los ocupados españoles con estudios superiores representan el 43,6% del total de ocupados, récord histórico. Sin embargo, todavía existe un gap importante entre la demanda del mercado y la oferta: la relación entre vacantes y desempleo ha pasado de una ratio de 0,7 vacantes por cada 100 desempleados en 2013, a casi 3 en la actualidad.

Es por ello que los grandes desafíos de la función de selección de personal y recursos humanos van a tener que ver con una gestión dinámica y personalizada del talento de las organizaciones, desarrollando los recursos internos en unos casos, y tratando de contratar a los mejores en otros.

Pero más allá de la guerra por el talento en los perfiles más demandados, las empresas deben trabajar en prever y gestionar otras áreas no menos importantes: las nuevas formas de empleo y su marco regulatorio, los retos demográficos como el envejecimiento de la población y los flujos migratorios, la gestión de la diversidad, etc. Es el momento de pasar de las empresas “rígidas” que se han conocido hasta ahora hacia las llamadas organizaciones “líquidas” que apuestan por el empoderamiento y los equipos multidisciplinares autogestionados, reduciendo la necesidad de jerarquía formal.

Los perfiles mejor pagados en Barcelona

Tomando como referencia las posiciones mejor pagadas de cada sector, se ve que el sector bancario es el que ofrece las remuneraciones más elevadas actualmente en Cataluña. La banca sigue liderando el ranking salarial nacional y en Barcelona la posición mejor remunerada de esta área es la de Managing Director en grandes corporaciones que puede llegar a cobrar 300.000 € brutos anuales.

En las grandes empresas de la capital catalana reciben remuneraciones que rondan los 250.000 – 200.000 euros brutos anuales de máximo perfiles como el Socio de la Consultora (en finanzas), Chief Information Officer (CIO, en sus siglas en inglés, dentro del sector IT&TELCO), el Socio de Despacho (en Legal), el Chief Data Officer (CDO, en IT&TELCO) y los Directores Comerciales tanto del sector bancario como del asegurador.

Por debajo de estos salarios se encuentran los mejores remunerados del área de Sales & Marketing entre los que están los Chief Marketing Officers y el Country Manager (sector retail) que alcanzan los 150.000 €.

El sector turístico a pesar de que el 10% de la población activa en España pertenece a este sector y supone el 8% del PIB es el que ofrece los salarios más bajos en Cataluña: son los CCOs/CSOs (Chief Communication Officers) los que alcanzan los salarios más altos (60.000€-80.000€).

Para consultar el informe completo y las posiciones de cada sector, pinchar aquí​.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 3.000 nuevos alumnos de más de 90 nacionalidades inician el nuevo curso en EAE Business School Apertura de nuevas y céntricas oficinas de GREMISA ASISTENCIA en Palma de Mallorca Oviedo sede de la V Edición de Investment&Markets VASSKids Ecológico, la nueva iniciativa de VASS que aúna conciliación, diversidad y sostenibilidad El alquiler de vehículos eléctricos, según Spain Car, va creciendo en Madrid