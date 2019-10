Leonet Servis lanza nuevo catálogo Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 15:38 h (CET) Leonet Servis SL, el mayor fabricante europeo de tacos de goma para elevadores de taller, lanza el Catálogo 2019/2020 incorporando nuevas referencias de accesorios para elevadores de vehículos, desmontadoras y equilibradoras de neumáticos Leonet Servis es fabricante de tacos de goma compatibles con elevadores de más de 80 marcas líderes del mercado. Además, distribuye sus productos en más de 45 países de todo el mundo, lo que sitúa a esta empresa entre los líderes mundiales en su sector. Acaba de lanzar nuevo catálogo para la temporada 2019 / 2020.

En este nuevo Catálogo de Leonet Servis, se podrán encontrar, entre otras referencias, productos como:

Tacos de goma compatibles con la mayoría de las marcas de elevadores del mercado. Numerosas referencias disponibles tanto para elevadores de columnas como de tijera.

Accesorios para desmontadoras de ruedas (tacos de goma, uñas, acoples para uñas, protectores de plástico, garras, etc.)

Accesorios para equilibradoras de neumáticos.

Otros tacos para el taller: para gato de foso, para gato de carretilla, para borriqueta, etc.

Guantes de nitrilo diamantados: disponibles en naranja y en negro.

Más herramientas y utillaje para talleres de neumáticos.

Ya se puede consultar y descargar el nuevo Catálogo haciendo click en este enlace. Con el primer pedido, se recibirá también la versión en papel.

A través de su Tienda Online, Leonet Servis da servicio a miles de profesionales del sector de la automoción: sirven tanto a talleres mecánicos como a profesionales de venta. El envío es inmediato y en la mayoría de las ocasiones, gratuito: para pedidos de más de 50€ o que incluyan más de 4 tacos de goma para elevador.

Desde España, Leonet Servis atiende también la demanda de estas referencias para los mercados europeos y mundiales a través de sus redes de distribución de empresas del sector de la automoción.

Para cualquier consulta, no dudar en contactar con el equipo de Leonet Servis.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.