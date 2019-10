La Conferencia Mundial de Internet ofrece una visión al futuro del ciberespacio Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 15:19 h (CET) Los últimos logros tecnológicos en inteligencia artificial, 5G e Internet industrial se han dado cita en este encuentro. En China actualmente, el número de usuarios de Internet es de 854 millones, con una tasa de disponibilidad del 61,2 por ciento. Cincuenta años después del nacimiento de Internet se deben aprovechar las nuevas oportunidades y abordar los riesgos y desafíos, a fin de convertir al ciberespacio en una comunidad compartida que beneficie a toda la humanidad, según los expertos La VI Conferencia Mundial de Internet (World Internet Conference), celebrada la semana pasada en Wuzhen -provincia oriental china de Zhejiang-, se han dado a conocer quince logros científicos y tecnológicos más destacados en el sector de Internet a nivel mundial. Inteligencia artificial, 5G, Internet industrial, Cloud Computing o la fabricación digital son algunos de los campos seleccionados por los expertos mundiales del sector.

Entre los logros se encuentra el procesador Kunpeng 920 de Huawei, la plataforma de aprendizaje profundo de código abierto Paddle Paddle de Baidu, la base de datos en la nube POLARDB de Alibaba, el chip de conducción autónoma completa de Tesla, la comprensión de lectura de máquinas de Microsoft, la aplicación profunda de inteligencia artificial en empresas inteligentes de la compañía alemana de software SAP o la arquitectura Tianjic híbrida de la Universidad Tsinghua hacia la inteligencia general artificial, entre otros muchos.

Shi Luping, del Centro para Investigación de Computación Inspirada en el Cerebro de la universidad china, afirmó que su tecnología puede ser usada en robots de conducción no tripulada e inteligentes, y que están promoviendo la industrialización de la tecnología.

Según Wan Gang, presidente de la Asociación para Ciencia y Tecnología de China, “la innovación científica y tecnológica generará un mayor potencial al sector de internet”, y expresó la esperanza de que estos logros puedan tener una aplicación más amplia en la sociedad.

La conferencia ha reunido a más de 1.500 participantes de más de 80 países y regiones. En ella se discutieron las tendencias del desarrollo del ciberespacio, además de mostrar productos tecnológicos innovadores. En este encuentro se buscó la cooperación para construir una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio.

El subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, Liu Liehong, comentó que en este encuentro se han publicado varios informes que proporcionan referencias y apoyo para el desarrollo global de Internet.

Según el vicegobernador de Zhejiang, Gao Xingfu, más de 600 empresas y organizaciones de todo el mundo han participado en la exposición "Luz de Internet", un evento paralelo a este encuentro.

Por su parte, el académico de la Academia de Ingeniería de China Wu Hequan, señaló que “hay un famoso refrán en el mundo de la red que manifiesto que nosotros no predecimos el futuro, nosotros lo creamos”.

El número de usuarios de Internet en China llegó a 854 millones en junio de 2019, con una tasa de disponibilidad del Internet del 61,2 % según el Centro de Información de la Red de Internet de China.

Así, según los expertos, cincuenta años después del nacimiento de Internet se deben hacer esfuerzos para aprovechar las nuevas oportunidades y abordar los riesgos y desafíos, a fin de convertir al ciberespacio en una comunidad compartida que beneficie a toda la humanidad.

