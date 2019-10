AUARA entra en beneficios y demuestra la viabilidad de su modelo empresarial con impacto social Comunicae

martes, 29 de octubre de 2019, 12:54 h (CET) En su tercer año operativo alcanza el break even, cerrando 2018 con más de 1.000.000€ en ventas y un acuerdo estratégico con el grupo Calidad Pascual. Entra en su nueva fase de expansión, en la que se centrará en la diversificación de productos, apertura de nuevos mercados y alianzas para impulsar la sostenibilidad en nuevos materiales La empresa social española AUARA, que destina el 100% de sus dividendos a proveer de agua potable a poblaciones que carecen de ella, anuncia que en su tercer año operativo ha conseguido entrar en break even, es decir, alcanzar el umbral de equilibrio entre los ingresos y los costes, lo que representa el punto de partida para alcanzar beneficios y demuestra la viabilidad de su innovador modelo empresarial, en el que la rentabilidad es el camino para generar impacto social.

Este hito ha sido posible gracias a una estudiada estrategia, competitiva y sostenible, acompañada al mismo nivel de importancia por un sólido compromiso con la sociedad y el medio ambiente. "Nuestro plan y nuestro modelo de negocio estaban diseñados para crear una compañía que no demandara financiación irresponsable, que no muriera de crecimiento o por abarcar demasiado mercado desde el inicio, estableciendo fases de desarrollo capaces de generar ingresos constantes y escalables, y con una base sólida que nos permitiera obtener los recursos necesarios para abordar cada fase de crecimiento", explica Luis de Sande, director financiero y cofundador de AUARA.

Como resultado de esta acertada estrategia, la empresa social cerró 2018 con unas ventas de más de 1.000.000€ y una alianza estratégica de comercialización con el grupo Calidad Pascual, que le ha permitido amplificar su llegada a todo el territorio nacional y pasar con eficiencia y rentabilidad a la siguiente fase, de expansión y diversificación.

2019-2021: diversificación, innovación medioambiental y expansión

2019 ha sido el año en el que AUARA ha dejado de vender sólo agua mineral natural (siendo la primera empresa europea en fabricar el 100% de sus botellas de 501 y 1001 ml. con plástico rPET 100% reciclado y 100% reciclable) para abordar el mercado de bebidas con dos nuevos productos: el agua mineral natural con gas, que se lanzó el pasado mes de junio en lata de 330 ml. hecha con material 100% reciclable y 70% reciclado; y este próximo mes de noviembre, su nueva gama Planet Drinks, los primeros refrescos funcionales, ecológicos y de comercio justo del mundo.

La diversificación también ha venido por la ampliación de los canales de venta y distribución de sus productos, logrando implantarse en un gran número de establecimientos de hostelería y restauración, tanto independientes como franquiciados, que hoy representan el 64% de las ventas totales.

Asimismo, entre 2020 y 2021 AUARA tiene prevista su apertura a nuevos mercados fuera de España, iniciando así su proceso de expansión, así como la búsqueda de nuevas alianzas orientadas al desarrollo de nuevas categorías de productos y la apuesta por nuevos materiales sostenibles.

En busca de nuevos inversores de impacto

Para conseguir llevar a cabo todo este desarrollo, la empresa social ha realizado diferentes rondas de financiación, sincronizadas con las necesidades de cada una de sus fases de crecimiento, buscando en cada caso los inversores más adecuados y avanzando en nivel de profesionalidad y sofisticación financiera. La empresa ya está iniciando contactos para una nueva ronda de financiación con nuevos socios e inversores interesados en cambiar y mejorar el mundo apostando por empresas sociales, focalizadas 100% en que sus operaciones generen un impacto positivo.

Notable aportación social y medioambiental

El resultado de su labor, y gracias a la aportación realizada tanto por su equipo, formado actualmente por 18 personas, como por sus inversores, sus proveedores y, por supuesto, sus clientes, ha representado un notable impacto social y medioambiental que ratifican su esencia como empresa socialmente responsable.

Desde el inicio de sus actividades, en 2016, AUARA ha logrado aportar más de 21,6 millones de litros de agua potable a poblaciones de 15 países en vías de desarrollo de África, Asia y América del Sur, a través de 50 proyectos que han beneficiado de forma directa a más de 28.400 personas. Su objetivo es que en 2023 esta cifra alcance las 200.000 personas.

Asimismo, su impacto medioambiental se mide por la cantidad de plástico que han logrado reciclar para fabricar sus botellas: cerca de 188.000 Kg de plástico que han dado una segunda vida a más de 8,2 millones de botellas reincorporadas a la economía circular, con las que se han ahorrado más de 207.600 litros de petróleo, al tiempo que han reducido los residuos del Planeta. El objetivo para 2023 es rozar los 88 millones de botellas de plástico reutilizadas, lo que representará un ahorro superior a 3 millones de litros de petróleo.

"AUARA es la prueba fehaciente de que es posible crear una empresa solidaria y sostenible que sea a la vez un negocio rentable del que poder vivir y una herramienta para cambiar el mundo, mejorando la calidad de vida de miles de personas, en nuestro caso a través del acceso a agua potable y saneamiento. Es un privilegio para nosotros ser testigos de nuestra propia evolución y de lo que estamos consiguiendo gracias al apoyo de tantas empresas y tantas personas", asegura Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador de AUARA.

