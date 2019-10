El Master in Global Entrepeneurial Management de IQS, entre los mejores del mundo según Financial Times

El MGEM asciende de la posición 44 a la 31 y es el único impartido por un centro universitario español que mejora su posición respecto al año anterior El Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) de IQS ha sido reconocido por quinto año consecutivo por el Ranking de Financial Times en la posición 31 del Masters in Management ranking (MiM), lo que supone un ascenso de trece posiciones respecto al año anterior.

El programa también ha sido destacado por ser el nº1 mundial en la dimensión International Course Experience que vive el estudiante y por obtener una excelente valoración en el indicador Value for Money, que se calcula en función del salario que percibe el estudiante después de tres años de su graduación y el precio de la matrícula.

El MGEM es, además, el único de los cuatro másteres impartidos por universidades españolas que aparecen en la prestigiosa lista que ha mejorado su posición respecto a la del año anterior.

El Financial Times Master in Management Ranking, que anualmente evalúa programas con un mínimo de cuatro promociones terminadas, analiza más de 20 indicadores como son, entre otros, el progreso en la carrera profesional, la movilidad internacional, la cualificación del profesorado o el número de estudiantes y profesores internacionales que hay en el programa. El estudio es fruto de una encuesta realizada a las universidades y a los graduados que finalizaron sus estudios hace 3 años de másteres en management de todo el mundo.

El mes pasado el MGEM de IQS fue también reconocido de nuevo por el QS World University Rankings y el diciembre del 2018 apareció en el prestigioso ranking internacional elaborado por el medio británico Times Higher Education (THE) y el diario norteamericano The Wall Street Journal posicionándose en el top 10 de los mejores másteres de management. En dicho ranking, el programa de IQS se situó en el puesto nº8 entre escuelas de negocios de todo el mundo.

Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM)

El MGEM se imparte de forma conjunta entre IQS School of Management, la Fu Jen Catholic University de Taiwan y la University of San Francisco (EUA). El idioma de impartición es en inglés y su duración es de 12 meses. En los primeros cuatro meses las clases tienen lugar en Barcelona, después se desplaza el grupo de estudiantes a Tai Pei y los últimos cuatro meses se realizan en San Francisco. En el programa los estudiantes desarrollan sus competencias para coordinar equipos multiculturales, así como habilidades de negociación y comunicación en contextos globales, con la finalidad de capacitar a los futuros graduados para asumir cargos de gestión y dirección de empresas y organizaciones en mercados internacionales. A lo largo del programa, los alumnos desarrollan proyectos de consultoría en management para reconocidas empresas que operan en mercados globales.

Sobre IQS

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado actualmente por dos facultades universitarias: IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education, que ofrece formación especializada a los profesionales y a las empresas; por la división IQS Tech Transfer, a través de la que realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y empresas; y por IQS Tech Factory, que impulsa la cultura emprendedora y apoya a la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas. Todo ello con el soporte de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que las capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica, IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en el área de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering y en Administración y Dirección de Empresas y en las áreas del Marketing, Contabilidad y Finanzas a través de IQS School of Management.

Puede encontrar más información sobre IQS en el siguiente enlace: https://www.iqs.edu/es