martes, 29 de octubre de 2019, 11:54 h (CET) El responsable de viajaré a Cuba recomienda recurrir a esta página web para conseguir el mejor viaje En los últimos años, Cuba se ha convertido en uno de los destinos de moda para todos los amantes de los viajes, y viajaré a Cuba es el lugar perfecto para que recomendar el mejor viaje a Cuba. Uno de los lugares donde se fusiona el descanso, la cultura y la aventura. Cuba conlleva mucha historia, la cual suscita muchas sensaciones para los turistas, una isla que se encuentra en el noreste del Mar Caribe y a la que Cristóbal Colón definió como “la tierra más hermosa aún visto por el ojo humano”.

Lo que más sorprende de esta isla es su población, donde se mezclan varias razas y culturas. Además, es considerada como un tesoro para la arquitectura colonial. Son tantas las razones por las que los turistas se sienten atraídos por esta isla, que el sol, sus playas y sus bebidas se quedan cortos. Su cultura, su historia política y sus problemas económicos son los motivos más llamativos para aquellos viajeros que quieren conocer e indagar más en el corazón de la isla. Cuba es el destino ideal porque los precios son razonables, se puede desconectar del mundo, pasear por la Habana, contemplar murales anticapitalistas, pasear en Almendrón- un coche antiguo típico de allí-, degustar los diferentes alimentos y bebidas típicas de la tierra, disfrutar de la música cubana, ver la señalización en español, comprar souvenirs típicos de Cuba y su preciosa arquitectura.

Además, se pueden visitar numerosos rincones de la ciudad, incluso hasta los más escondidos. Entre los lugares más valorados para conocer están sus residencias coloniales antiguas, las playas desiertas, museo del ron, Tour Hemingway, show Tropicana, ceremonia del cañonazo, mausoleo de Che Guevara, Crucero del Sol, Cayo largo, Cayo Levisa, entre otros.

En cuanto a las ciudades que forman Cuba, las cuales no se debe marchar sin visitarlas son el Valle de Viñales, Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Topes, Santiago de Cuba y Santa Clara. Dentro de cada una de ellas se pueden realizar varias actividades como submarinismo, senderismo, bailar y escuchar música cubana, montar a caballo, subir a la torre de Manaca Iznaga, bañarse en las playas donde desembarcó Colón, tomarse un ron o un mojito típico de allí, callejear por la Habana vieja y mucho más.

Algunos son los famosos que últimamente han visitado Cuba dejándose ver por el malecón de la Habana como Madonna, Barack Obama, los Rolling Stones, etc. donde se han fotografiado quedándose así con un recuerdo de su estancia en la isla. Los viajes que realizan los ilustres conocidos, los difunden por las redes sociales incitando así a la mayoría de los seguidores que les encanta viajar e incluso a las que no lo hacen tan menudo.

El responsable de esta web recomienda recurrir a viajaré a Cuba para ayudar y aconsejar sobre el viaje a este país tan mágico e histórico “nosotros nos encargamos de facilitarte tu viaje a Cuba, te ayudamos con todo, desde alquileres de coches hasta seguros, ofreciéndote toda información que necesites.”

