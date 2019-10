IMF Business School, única escuela de negocios del mundo con el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ Comunicae

lunes, 28 de octubre de 2019, 14:23 h (CET) La escuela de negocios recibió el reconocimiento en una mesa redonda sobre "El modelo EFQM como eje impulsor y transformador en una entidad educativa", en la que se dieron cita expertos del sector La excelencia en la gestión no solo es motivo de orgullo para una empresa, sino que se ha convertido en un elemento diferenciador para los grupos de interés. Una de las empresas más reconocidas para acreditarla es el Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a transformar la gestión y mejorar los resultados corporativos y la única representante de la EFQM en nuestro país, que recientemente ha otorgado a IMF Business School el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, siendo la única escuela de negocios del mundo con este reconocimiento. Un Sello que se hizo entrega el pasado viernes tras la celebración de una mesa redonda sobre el impacto de este modelo en el sector educativo.

Precisamente el sector educativo es uno de los que más se está apuntando a conseguir este certificado. “El 30% de las empresas que tienen el Sello EFQM pertenecen a este sector. Nuestro siguiente objetivo sería conseguir que en los cursos de formación de posgrado se incluyan como asignatura las materias relacionadas con la calidad”, apuntó Alfredo Millán, director de Servicios y responsable del Sello de Excelencia EFQM del Club Excelencia en Gestión.

También destacó que España es líder europeo en este tipo de certificados, muy por delante de su siguiente competidor, Reino Unido, y señaló el auge del modelo en Asia y Latinoamérica. “Cada año entregamos en España entre 250 y 300 Sellos. Es una magnífica noticia”, recalcó.

En esa mesa redonda, moderada por el presidente de IMF Business School, Carlos Martínez, se hizo hincapié en que no se está ante un certificado más. Ni siquiera hay que definirlo como auditoría, con el temor a un posible examen del que depende una nota. Más bien es un proceso de evaluación abierto del que se puede y debe aprender. “Es importante y diferenciador porque te posiciona en un nivel de excelencia”, explicó Alberto Benavente, Business Developer de Bureau Veritas. Para Alejandro San Nicolás, evaluador experto en este modelo, “apoya a las empresas a crear relaciones sostenibles con sus grupos de interés. Va más allá de la cuenta de resultados, es una evaluación para que las empresas tomen nota y sigan creciendo”.

Cualquier empresa, recalcaron los ponentes, es firme candidata a conseguirlo. Porque tras la excelencia llega el orgullo de pertenencia de los empleados. Y no hay barreras de tamaño, sector o si es una institución pública y privada. De hecho el nuevo Modelo EFQM 2020 elimina algunas barreras de entrada que tenía para las pequeñas y medianas empresas y le da más peso a todo aquello que tiene que ver con el buen gobierno, la ética y la transparencia. También tiene muy en cuenta el ecosistema en el que se desarrolla cada compañía y la innovación.

Las instituciones educativas y sanitarias le dan importancia, pero también hay administraciones públicas y federaciones deportivas que se están apuntando a esta tendencia, conscientes del peso y la importancia. Por eso es importante la puntuación máxima conseguida por IMF Business School, cuyo reconocimiento recogió su cofundadora y directora general, Belén Arcones, al finalizar la jornada.

Para Alfredo Millán, del Club Excelencia en Gestión, “es un orgullo que IMF Business School continúe su camino hacia la Excelencia iniciado en 2012 con su primera autoevaluación EFQM y que hoy se encuentra recompensado con la entrega de un Sello Excelencia EFQM 500+. Un reconocimiento obtenido gracias a su decida apuesta por la Excelencia y mejora continua, al esfuerzo realizado por adaptar sus productos y servicios a las necesidades de sus clientes, mejorando siempre sus expectativas gracias, entre otros motivos, a su Modelo de Liderazgo y a la implantación de avances tecnológicos alineados con su estrategia de transformación”.

A lo que Carlos Martínez añadió que “recibir este Sello nos anima a seguir mejorando. Nuestro propósito es impartir una formación excelente y tener una empresa excelente, y éste no es sino un reconocimiento al trabajo desempeñado por todos y cada uno de los empleados de IMF Business School, en todos estos años”.

