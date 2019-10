El Instituto Europeo de Estética Integrativa abre sus puertas online, con formación para profesionales

"Asesora de Belleza y Bienestar" es el curso que el Instituto Europeo de Estética Integrativa pondrá en marcha el próximo 11 de noviembre, para ayudar a las profesionales esteticistas que quieran adoptar en sus centros el nuevo concepto "Integrativo", en el cual se tiene en cuenta el estilo de vida, nutrición, suplementación o emociones del cliente tanto, como su belleza externa “En mis 25 años como esteticista he podido observar un gran cambio en los clientes hacia el cuidado integral, son más conscientes de la importancia que el estilo de vida tiene en la belleza”, manifiesta Ana López Roca, directora de formación del Instituto de Estética Integrativa.

La estética Integrativa se ocupa del conjunto de la persona, no sólo de su parte externa. Este concepto evoluciona los tratamientos de belleza tradicional ya que no trata al cliente como si fuera un objeto al que se le trata sólo por fuera, si no que se preocupa y ocupa de su estilo de vida, alimentación, ejercicio físico o emociones que se consideran en muchos casos, más importantes que el cuidado externo.

El IEEI está formado por un conjunto de profesionales docentes que encajan a la perfección para formar al alumno en las distintas materias que se tratan en el curso Asesora de Belleza y Bienestar

Todos los profesionales de la belleza están muy ocupados y no disponen de mucho tiempo para la formación por lo que el IEEI ha diseñado una metodología basada el Microlearning online, por lo que con 20 minutos al día es suficiente para poder seguir la formación, disponible en ordenador o desde el móvil.

“Asesora de Belleza y Bienestar” es el primer curso que lanza IEEI en el que enseñan a esteticistas profesionales un método de trabajo especial para tener éxito en sus tratamientos estéticos y conseguir mayor satisfacción y recomendaciones de sus clientes. En el curso se aprenden temas novedosos en el sector como Nutriestética, alimentación aplicada a la estética, Nutricosmética, uso de suplementos nutricionales con efectos estéticos, Endocrinoestética o como influye el sistema hormonal en la aparición de la temida celulitis u otros problemas de estéticos en especial en las mujeres, o el exclusivo Quiromasaje Recon, creado por el quiromasajista Fernando Lozano.

La venta del curso estará disponible desde el lunes 28 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2019 en la web http://esteticaintegrativa.com

Sobre IEEI

Es un centro de formación online creado para ayudar a los profesionales de la estética para incluir en sus tratamientos una metodología basada en potenciar al máximo el cuidado completo de la salud.

Para ello su directora Ana López Roca se ha rodeado de un grupo de profesionales de la belleza y salud para cubrir todos los aspectos de interés para las futuras esteticistas integrativas, Ana Beltrán Cánovas es la doctora responsable del departamento médico-estético, Marina Flores Fernández en Bióloga y responsable de la divulgación científica del Instituto, Fernando Lozano Parra es Quiromasajista y creador del Método Recon, un masaje específico que activa la regeneración del tejido desde el exterior, Antonio Méndez Vial es Fisioterapeuta y especialista en suplementación ortomolecular. Y para que las alumnas puedan progresar con su formación y sus centros propios tendrán la ayuda de Frco Javier Andrés, experto en marketing online y marca personal.

El objetivo final del Instituto de Estética Integrativa es reducir las enfermedades metabólicas de la población en especial el cáncer de mama, por medio de concienciar a los clientes de los centros de estética que en realidad lo más importante es tener buena salud.

