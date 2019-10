Las candidatas al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la Academia En noviembre, Isabel Coixet, Daniel Monzón, Marco Berger, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Francisco J. Lombardi visitarán la institución Redacción Siglo XXI

Las quince historias, seleccionadas por sus respectivos países, que optan a ser nominadas al Goya a la Mejor Película Iberoamericana en la 34 edición de estos premios se exhibirán en la Academia en noviembre, mes en el que Marco Berger (Taekwondo), Alberto Rodríguez y Rafael Cobos (segunda temporada de La peste), Isabel Coixet (la serie Foodie Love), Daniel Monzón (Celda 211), y Francisco J. Lombardi (Caídos del cielo) visitarán la institución.



A Herdade, cinta de Tiago Guedes que representa a Portugal, y Araña, la apuesta chilena firmada por Andrés Wood, inaugurarán el lunes 4 este ciclo. El miércoles 6 será el día de Bacurau (Brasil) y de El despertar de las hormigas (Costa Rica), y el jueves 7 se proyectarán Inocencia (Cuba) y La camarista (México).



La producción ecuatoriana La mala noche y el título venezolano La noche de las dos lunas –día 8–; el argentino La odisea de los Giles y el uruguayo Los tiburones –día 11–; y el de República Dominicana Miriam miente –día 12– también forman parte de esta selección.



Las opciones al Goya iberoamericano se completan con la representante de Colombia Monos –14 de noviembre–; Panamá Operación causa justa y Perú Retablo –15 de noviembre–; y Bolivia Tu me manques –18 de noviembre–.



Festival de Huelva

El director, guionista y productor Francisco J. Lombardi ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Huelva en la que será la 45 edición del festival onubense. Con motivo de este reconocimiento, la Fundación ofrecerá el 20 de noviembre, a las 16:00 horas, Caídos del cielo, cinta que ganó el Goya a la Mejor Película Iberoamericana en 1991. Tras el pase, el cineasta peruano conversará con el público sobre su filmografía (Muerte al amanecer, Muerte de un magnate, Maruja en el infierno, La ciudad y los perros, Sin compasión, No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras, Tinta roja, La boca del lobo, Bajo la piel, Ojos que no ven…).



LesGaiCineMad

En el marco de la retrospectiva que LesGaiCineMad (Festival Internacional de Cine LGTB de Madrid) dedica al director y guionista argentino Marco Berger, la Fundación recibe al cineasta y, en colaboración con el certamen, programa uno de sus filmes más destacados: Taekwondo –5 de noviembre, a las 17:00 horas–. Tras el pase de esta producción que codirigió con Martín Farina, Berger mantendrá un encuentro con el público.



Series de Cine

Los creadores cinematográficos no ruedan sólo películas, muchos de ellos se han lanzado al mercado de las series de autor. Recogiendo esta corriente tan actual, las actividades de la Fundación programan con regularidad una muestra de estas nuevas ficciones españolas.



En colaboración con Movistar+, el 13 de noviembre, a las 16:00 horas, se presentará el primer capítulo de la segunda temporada de La peste, dirigida por Alberto Rodríguez, quien tras la sesión de este primer episodio conversará con el público junto con el guionista y cocreador de este trabajo, Rafael Cobos.



También protagonizará un coloquio en la Academia Isabel Coixet, que hablará de la 'serie de cine' Foodie Love. Coixet es la creadora, directora y guionista de esta nueva ficción televisiva de la que se ofrecerán tres entregas el día 21, a las 16:00 horas, pase realizado en colaboración con HBO España.



Los diez años de Celda 211

Con motivo del décimo aniversario del estreno de Celda 211, de Daniel Monzón, la Fundación recupera el 26 de noviembre, a las 17:00 horas, este título clave del thriller español que se alzó con ocho Premios Goya, incluyendo los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagonista (Luis Tosar), Mejor Actor Revelación (Alberto Ammann) y Mejor Actriz de Reparto (Marta Etura).



Este pase del ciclo 'Así que pasen los años', realizado en colaboración con Vaca Films, se completa con un encuentro con Daniel Monzón, director y coguionista de esta adaptación cinematográfica de la novela homónima del periodista Francisco Pérez Gandul.

