Lilia R. Corcoran, la artista que pinta su poesía y escribe su pintura

En el marco de la serie Diálogos y Memorias, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se realizará el próximo miércoles 30 de octubre del año en curso, un justo homenaje por su destacada trayectoria artística a la escritora, comunicadora y pintora mexicana Lilia Rivera. Desde hace algunos años tengo el honor y gusto de compartir la amistad de Lilia Rivera –conocida artísticamente como Lilia R. Corcoran-, durante este tiempo he podido abrevar de su pasión por el arte, de su amor por desentrañar los recovecos de la complejidad de las relaciones humanas, de su amplio bagaje como ciudadana del mundo.



Lilia Rivera –nacida en la Ciudad de México un 29 de agosto-, está constantemente reinventándose, provocando situaciones que la saquen de su estado de confort, por ello, a su prolífica trayectoria como escritora y pintora, desde hace cuatro años se sumó al equipo de conducción del programa radiofónico Ecléctica, que se transmite todos los martes a las 11:00 horas a través de Sabersinfin.com. Lilia comparte micrófonos con dos destacadas personalidades: José Gabriel Ávila Rivera y Alejandro Rivera.



Los martes por la mañana la audiencia puede constatar la visión cosmopolita de Lilia, resultado de ser una trotamundos y de contar con una mente que siempre está a la caza de respuestas.



La vida llevó a Lilia a contraer nupcias con Mr. Corcoran, lo cual le acercó muchísimo con la cultura de aquel país. Durante su permanencia en Inglaterra escribió una serie de cuentos que al paso de los años conformó un libro de próxima aparición.



Lilia ha montado exposiciones pictóricas en varias partes de México y en el extranjero. Su obra pictórica sólo encuentra comparación con su producción literaria.



Lilia ha abordado en diversas ocasiones su hábito por ir de la pintura a la literatura y viceversa. Dice que la literatura le nutre para pintar y la pintura le inspira para escribir.



Por otra parte, Lily -como le llamamos sus amigos-, se entrena en diversos géneros literarios, por ello lo mismo va de la poesía al cuento, que del cuento a la novela y de ésta a la poesía.



Lilia se está destacando cada vez más por su labor en el Círculo de Escritores Sabersinfin, el cual coordina la también escritora Leticia Díaz Gama, así como por su trabajo de traducción que está posibilitando que la obra de algunos escritores poblanos, entre ellos yo, sea también conocida en el idioma inglés.



No quiero extenderme más hablándote sobre las virtudes humanas de Lily, pero sí espero que el presente artículo coadyuve a que más personas conozcan su obra y su labor.



Aquí una breve síntesis autobiográfica de Lilia Rivera, la cual aparece publicada en la antología poética Alborada Poética, publicada el año pasado por un grupo de autores del Círculo de Escritores Sabersinfin:



“Una de las más grandes metrópolis del mundo fue el lugar de mi nacimiento. Crecí acompañada por las letras de los grandes escritores escuchando música clásica.



Llegué a la universidad y allí, se me abrió el universo del arte. Tomé los pinceles e inicié un camino sumergida del color y la forma. Me subyugó la poesía y así mismo me entrelacé a las palabras, el ritmo y las melodías del lenguaje. Pinto mi poesía, y escribo mi pintura.



“Exponer, publicar, viajar. Explorar hasta donde ha sido posible este vasto planeta. Experiencias, vivencias, impresiones y remembranzas volcadas en cuentos, novelas, poemas y obras de teatro.



“Cuentos Poblanos”, “London Tales”, “Pinceladas”, “Apuntes al Carbón”; cuentos. “He, who Has Loved”, “De Complejidades y de Enigmas”, “Beyond the Heart”; poemarios. “Después del Silencio”, “Mirages”, “Bajo la Inercia”; novelas. “1863; a la Hora Convenida”; teatro.



“Lo que he de pintar y escribir mañana, está allá al frente en la región de lo ignoto ya esperándome…”. Hasta aquí la cita.



El reconocimiento y recuento de la trayectoria de Lilia Rivera tendrá por sede la Galería Espacio Catorce, cita en la 2 Norte 1404, Centro Histórico, de la ciudad de Puebla, a las 17:00 horas.



Enhorabuena por quienes han hecho posible este evento y toda la serie Diálogos y Memorias, en particular al maestro



Héctor Martín Román Salgado.



Felicidades Lily.



Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.