Conversatorio poético e histórico, con célebres poetas costarricenses

Este pasado jueves 24 de octubre una lluvia copiosa sorprendió enormemente a los habitantes de la capital costarricense, aún así los amantes de la poesía no dejaron de asistir a la hermosa actividad literaria que se realizó en la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” dicha actividad inició a las (6:30.pm). “El Premio Nacional de Cultura Magón es el reconocimiento más importante que otorga el Gobierno de Costa Rica por medio del Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes a un ciudadano o ciudadana en reconocimiento a la labor de una vida en el campo de la cultura”. El Ministerio de Cultura y Juventud, Biblioteca Nacional y Colegio de Costa Rica tuvieron el agrado de presentarles el conversatorio poético e histórico con 5 poetas que han sido galardonados con el Premio Magón. Los poetas invitados fueron: Julieta Dobles (n. 1943) Premio Nacional de Cultura Magón 2013. Ronald Bonilla (n. 1951) Magón 2015. Laureano Albán (n.1942) Magón 2006. Alfonso Chase (n. 1944) Magón 1999. José León Sánchez (n. 1929) Magón 2017. El Moderador fue el escritor Álvaro Rojas Salazar

¿Cuál era el objetivo principal de esta actividad? El objetivo principal era que el público literato conociera parte de la trayectoria literaria de estos 5 máximos representantes de la actual poesía costarricense, el escritor Álvaro Rojas mencionó que seguirán realizando más actividades de este nivel. Cada uno de ellos narró brevemente parte de su mundo poético especialmente sus inicios, la historia más impactante es la del maestro José León Sánchez; el aprendió a leer en la cárcel y estuvo encarcelado por 30 años.

Sánchez enfatizó; “hoy lo que está viviendo la literatura costarricense es trágico, en la Feria internacional del libro invitan muy poco a los escritores nacionales, pero gastan millones de millones de pesos para traer a un escritor extranjero”. En la mayoría de nuestros países hispanoamericanos se repite esa leal realidad de preferir al extranjero e ignorar al nacional, necesitamos ser patrióticos de corazón, necesitamos apoyar constantemente a nuestros artistas nacionales. Los libros de José León Sánchez “han sido traducidos al inglés, italiano, ruso, alemán, holandés, francés y mandarín. Es el escritor costarricense más leído y conocido en el mundo. Del best seller ‘La isla de los hombres solos’ ha vendido más de tres millones de ejemplares y de su obra maestra ‘Tenochtitlán’ varios millones de ejemplares. Ha ganado cinco veces el Premio Nacional de Literatura y fue nombrado Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue nombrado miembro de la Comisión Mundial de Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas y ha viajado por 64 países que aún no han abolido la pena de muerte”.

Alfonso Chase es un poeta que aprendió a leer desde muy niño, habla inglés y francés, en sus inicios leyó mucho a los poetas costarricense, es un autodidacta que ha hecho historia indeleble. Julieta Dobles dijo que quizás su amor a la poesía nació gracias a su mamá ella le inculcó el hábito de la lectura y también escribía pero nunca publicó libros, una tía de ella constantemente le regalaba libros.

El poeta Laureano Albán junto al bardo Jorge Debravo (1938-1967) fundó el Círculo de Poetas de Turrialba. “Ya en los años sesenta, siempre junto a su amigo Debravo, creará en San José el Círculo de Poetas Costarricenses, que vendría a influir en la literatura de esa época y en las generaciones posteriores”. Durante la actividad el poeta Ronald Bonilla mencionó; “Yo creo que si hay mucho talento también hay mucha cosa mala que se consume, para los años 70’ las editoriales estatales publicaban como 10 libros al año con tiraje de 2,000 ejemplares, hoy lo mucho que se publica son 500 ejemplares…”.

Laura Rodríguez Amador directora de la Biblioteca Nacional dijo: “Me pareció una excelente noche para la historia para el análisis y una de las poquísimas ocasiones que estaba reunidos cinco premios Magón. Estas actividades con estos maestros enriquecen el conocimiento del público, es maravilloso poder conocer parte de la trayectoria de ellos”.

La doctora Irene Quesada estuvo presente y ella dijo; “La actividad me gusto mucho no así la actitud de don José León por suerte el moderador y sus compañeros supieron enderezar el rumbo y no permitieron el boicot, creo que don José puede tener razón en sus quejas pero hay lugares y momentos para realizarlas e incluso hacer un foro para discutir estos temas”, cuando a José, le correspondió su turno de hablar, habló sobre otro tema que no tenía nada que ver con el tema central de la actividad, Irene sugiere “deberían hacerse más actividades de este tipo incluso lecturas de cuentos poemas o novelas con los autores”.