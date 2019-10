J&B apuesta por la música en vivo Comunicae

viernes, 25 de octubre de 2019, 15:05 h (CET) Los martes en Café Comercial y los jueves en Thundercat todos los apasionados del whisky J&B vivirán experiencias musicales únicas que darán a conocer a jóvenes promesas de la industria Un martes y un jueves de cada mes, desde este otoño hasta el próximo verano, tendrán lugar en Madrid los conciertos J&B, para acercar la música en directo a todos los apasionados del whisky y disfrutar del ritmo de talentos emergentes.

El ciclo de conciertos J&B apuesta por 16 citas en Madrid, divididas entre el icónico local musical Thundercat un jueves al mes y el nuevo Café Comercial, la clásica cafetería renacida, un martes al mes. En estos dos míticos locales se podrá disfrutar de los irresistibles cócteles J&B, refrescantes, afrutados y suaves, los mejores compañeros de baile.

Los conciertos, que engloban todos los estilos musicales, comenzaron ayer jueves 24 de octubre en Thundercat con dos grupos y una Jam Session. A las 21.30h Suburbia fue el encargado de abrir este ciclo de música en vivo, con un tributo a Green Day, y los invitados pudieron disfrutar de los mejores cócteles J&B a ritmo de punk rock gracias a la calidad y el espectacular directo de la mejor banda tributo a la formación, capitaneada por Billie Joe. A continuación, a las 23.30h, la improvisación musical se apoderó del escenario con una Jam Session. Para terminar, poniendo el broche de oro a la noche, a las 2h, la versatilidad de Epo Zepp y el buen gusto por el rock en todas sus vertientes contagiaron de diversión al público. El músico Edd Zepp, que ha estado en distintas bandas, lideró la cabina, con su filosofía como DJ, basada en, temazo tras temazo y sonrisa en ristre, logrando que la noche fuera inolvidable.

Otros artistas confirmados son Little Blues, que estarán el próximo martes 29 de octubre y Comandante Twin, el martes 26 de noviembre, ambos en el Café Comercial. Próximamente el ciclo añadirá nuevos músicos a su cartel.

Y ahora lo más importante, ¿qué beber para exprimir al máximo la experiencia de la música en vivo?

Es hora de elegir al compañero perfecto para escuchar y bailar la mejor música, la bebida que acompañará en esta experiencia musical única: el whisky J&B.

Tanto en Thundercat como en Café Comercial los cócteles que arrasarán en la pista serán J&B con Appletiser, con un toque ligeramente gasificado que crea una combinación chispeante e inesperada; J&B con tónica rosa, con el que redescubrir una nueva forma de beber whisky con un cóctel suave, con sabor refrescante y afrutado; J&B con Seven Up y menta con ese toque cítrico que aporta el refresco y la ramita de hierbabuena o menta; J&B con ginger ale, con un sabor irresistible y un color dorado que junto con un twist de lima aporta frescor a la copa.

Thundercat (Calle de Campoamor, 11. 28004 Madrid)

Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7. 28004 Madrid) MediaKit



