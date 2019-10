Anae Miel: Verdades y mitos sobre la miel

La miel es un producto que se encuentra en la mayoría de las casas, no solo por su delicioso sabor, sino también por la cantidad de beneficios y propiedades que aporta La miel es un producto que se utiliza no solo para disfrutar de su sabor, sino también para aprovechar sus propiedades.

A lo largo de los años han ido surgiendo muchas teorías de la miel.

Principales mitos y verdades sobre la miel.

La miel es un producto que se encuentra en la mayoría de las casas, no solo por su delicioso sabor, sino también por la cantidad de beneficios y propiedades que aporta. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido muchas especulaciones sobre la miel, algunas de ellas verdad y otras no. Los mitos y las verdades más curiosas sobre este alimento:

Mitos

“La miel ayuda a curar el resfriado”

Por desgracia esta afirmación no es correcta. Siempre se ha oído que la miel puede ayudar a descongestionar, y por ello siempre que se está enfermo se toma. Pero eso no es cierto, no existe ninguna evidencia que afirme que la miel ayude a respirar. Lo que no significa que ayude a encontrarse mejor de una manera temporal, por ejemplo, aliviar por un corto periodo de tiempo una inflamación de garganta.

“La miel ayuda a reducir el colesterol”

Esta afirmación también es falsa. El producto en sí no contiene colesterol, pero no quiere decir que contribuya a su reducción cuando su nivel en sangre es alto. Sin embargo, para ayudar a reducir el colesterol es necesario llevar una dieta saludable, y la miel es un alimento indispensable para conseguirlo.

“La miel ayuda a conciliar el sueño”

Ojalá fuera tan fácil poder tomar un poco de miel y acabar con el insomnio. Pero esta aclaración no es verdadera. De hecho, debido al alto aporte energético de este producto, es mejor incluirlo en los desayunos para estar activos durante todo el día y llenos de energía.

Verdades

“La miel ayuda a recuperarse de una noche de fiesta”

Afortunadamente esta afirmación es correcta. La miel ayuda al cuerpo a estabilizar los niveles de glucosa en sangre dado a su alto contenido en azúcar, lo que hace sentir mejor y que se anule la sensación de mareo.

“La miel tiene muchas calorías”

Esto también es cierto debido a que en su composición aparecen azúcares como la glucosa y la fructosa, que tienen un alto aporte calórico. La miel tiene alrededor de 300 kcal por cada 100 gramos. Sin embargo, siempre que no se exceda en su consumo, sigue siendo una alternativa muy saludable.

“La miel ayuda a acabar con la tos”

Gracias a tan solo una cucharada de miel, se puede calmar la irritación que se siente con la tos y uno se puede sentir mucho más aliviado.

Teniendo en cuenta los principales mitos y verdades que han surgido en torno a la miel durante años, en Anae Miel se produce, envasa y distribuye todo tipo de productos apícolas desde 1979.