Lexmark es reconocido por los principales analistas del sector de la impresión

viernes, 25 de octubre de 2019, 13:52 h (CET) Better Buys y Keypoint Intelligence-Buyers Lab premian a Lexmark por sus altos resultados en fiabilidad, seguridad y facilidad de uso Lexmark, empresa líder en tecnologías de impresión y digitalización, ha sido reconocida por los principales analistas de la industria por la fiabilidad, la seguridad y la facilidad de uso que ofrecen varios de sus MFPs láser; tanto en la línea monocromo como en la de color.

Better Buys

La Serie MC3326adwe de Lexmark ha recibido el premio ‘Editor’s Choice’ de Better Buys en la categoría de equipos multifunción a color durante el tercer trimestre de 2019.

“Los dispositivos MC3224dwe, MC3224adwe y MC3326adwe se unen a la serie Lexmark Go Line, que ofrece las funcionalidades propias de dispositivos para grandes empresas, pero en dispositivos más pequeños y asequibles,” afirma Melissa Pardo-Bunte, editora de Better Buys. “Estos pequeños equipos multifunción a color se dirigen a pequeñas empresas que necesitan dispositivos asequibles y eficientes. Lexmark presume de haber conseguido que estos MFPs sean un 30% más pequeños y ligeros (en comparación con sus modelos anteriores) para conseguir que se ajusten con facilidad a escritorios y a otros espacios reducidos”.

Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) Summer Pick Awards

Otros de los galardones recibidos por Lexmark han sido los Summer Pick Awards 2019 entregados por BLI. Los productos galardonados con estos premios han sido:

Lexmark CS331dw/CX331adwe – en la categoría ‘Mejor Impresora/MFP a color para entornos de pequeñas oficinas u oficinas en casa (SOHO, según sus siglas en inglés small office – home office)

Lexmark B2236dw/MB2236 Series - en la categoría ‘Mejor Impresora/MFP para entornos de pequeñas oficinas u oficinas en casa (SOHO, según sus siglas en inglés small office – home office)

Lexmark CS622de/CX625 Series – en la categoría ‘Mejor Impresora/MFP a color para grupos de trabajo medianos.

Lexmark CS720 Series - en la categoría ‘Mejor Impresora a color para grupos de trabajo grandes.

“La excelente gama de productos de Lexmark obtuvo el mayor número de premios en la mayoría de categorías de esta edición de los Summer Pick Awards 2019”, afirma Kaitlin Shaw, editora senior de Keypoint Intelligence para Impresoras y MFPs A4. “Lexmark ofrece productos que eclipsan a la competencia en las áreas de oficina en casa, pequeñas oficinas, medianos grupos de trabajo y grandes grupos de trabajo. Todos los modelos que resultaron ganadores destacaron por sus impresionantes prestaciones y por su facilidad de uso, lo que proporciona un tiempo de inactividad mínimo para grupos de trabajo muy activos”.

“Cuando se tienen en cuenta los precios bajos de estos dispositivos, sumados a las prestaciones y funcionalidades impresionantes que incluyen, es fácil entender por qué Lexmark se llevó a casa tantos premios Summer Pick” concluye Shaw.

El premio Pacesetter reconoce a Lexmark por su destacada facilidad de uso

Keypoint Intelligence – Buyer Lab también ha otorgado a Lexmark el premio BLI PaceSetter 2019-2020 en la categoría de facilidad de uso: Premio A4 para grupos de trabajo pequeños.

“Lexmark ofrece una amplia gama de dispositivos para grupos de trabajo pequeños que son increíblemente fáciles de usar y de mantener,” destaca Shaw. “Los analistas de Buyers Labs quedaron impresionados con las sólidas funcionalidades de impresión USB de los dispositivos de Lexmark, en particular, con la amplia gama de formatos de archivo que soportan muchos de sus modelos, incluyendo Microsoft Word, PowerPoint y Excel. También es impresionante el nivel de operatividad que ofrecen las pantallas táctiles de Lexmark para que los propios usuarios puedan llevar a cabo acciones de mantenimiento. Cuentan con instrucciones detalladas, muy gráficas y explicadas paso a paso que guían a los usuarios a través de procesos como la sustitución de tóner y la eliminación de atascos”.

“Hemos diseñado estos productos para ofrecer soluciones de impresión fiables, seguras y fáciles de usar para pymes”, explica Brock Saladin, Vicepresidente Senior y CRO de Lexmark. “Estos productos, que ahora han sido premiados, llevan toda la potencia y durabilidad de grandes impresoras y equipos multifuncionales a entornos de trabajo reducidos, sin sacrificar la calidad y la seguridad propia de grandes niveles empresariales”.

