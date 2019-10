Edurne Senosiain muestra su creatividad en alta costura en Salón Look Comunicae

viernes, 25 de octubre de 2019, 13:16 h (CET) Éxito de su master class sobre peluquería de autor en la celebración del 110 aniversario de L´Oreal Professionnel Edurne Senosiain ha conseguido su objetivo de motivar a los profesionales asistentes a su master class en Salón Look. La profesional valora muy positivamente su participación en el programa de celebración del 110 aniversario de L´Oréal Professionnel, junto con amplio elenco de profesionales seleccionados por la marca.

Su clase magistral ha tratado sobre la “Creatividad en alta costura; inspirándonos e inspirando a nuestros clientes”. En ella ha hablado de la peluquería de autor y, en concreto, de cómo interpretar la inspiración de una colección de alta costura en la pasarela.

Su enfoque ha dado la vuelta a la idea de que lo creativo no es comercial. “Nuestro esfuerzo creativo y de innovación puede tener un gran impacto en nuestros clientes. En un mundo superconectado, nos aporta diferenciación y nos permite demostrar nuestra capacitación” ha afirmado. Ha plasmado esta idea en un ejercicio creativo, creando un estilismo de pasarela para un desfile de alta costura y explicando todo el proceso.

Para Edurne, el origen de todo es la inspiración de las prendas y la comunicación con el diseñador, para llevarla al estilismo de las modelos. Su punto de partida han sido los diseños de la diseñadora de alta costura Isabel Zapardiez, pertenecientes a su colección La Sombra de Venus.

Esta colección se inspira en un fenómeno astronómico extremadamente raro, que produce un juego de luces y sombras. Este concepto se ha interpretado sobre el cabello creando unas ondas retro muy marcadas que aportan volumen y proyectan la sensación de contraste entre zonas de brillo y zonas sombrías. El efecto en la pasarela ha sido de sintonía con las prendas. ”Así conseguimos que la inspiración se transmita con fuerza en una imagen global y fluye hasta el espectador”.

Para finalizar, la profesional ha explicado cómo el proceso creativo no acaba sobre la pasarela, sino que hay que llevarlo hasta el propio entorno. Y cómo a través de las herramientas de comunicación se puede compartir esta experiencia para que la propia comunidad de clientes la viva en primera persona y se sientan también inspirados. “Animo a todas y todos los profesionales a emprender este tipo de proyectos creativos que estén a su alcance. Es una inyección de motivación necesaria y beneficiosa”.

