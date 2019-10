El martes 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, momento más peligroso del año en el tráfico Hay más siniestros in itinere, casi el 70%, que en misión (30%), y se producen más accidentes yendo al trabajo (64%) que volviendo (36%) Redacción Siglo XXI

viernes, 25 de octubre de 2019, 12:03 h (CET)

El Real Automóvil Club de España – RACE, en colaboración con GAD3, recuerda que, según el I Informe sobre la Seguridad Vial Laboral en España, el martes 29 de octubre, entre las ocho y las nueve de la mañana, es el momento más peligroso del año para desplazarse al trabajo, ya que las estadísticas señalan que es el intervalo en el que es más probable sufrir un accidente.



El motivo es que, con la llegada del otoño (la estación con mayor número de siniestros) y el cambio de hora, a las personas les cuesta más establecer una nueva rutina. Además, las estadísticas son claras: el momento en el que más accidentes ocurren son los martes, en el periodo comprendido entre las ocho y las nueve de la mañana. El informe señala también el perfil de mayor riesgo.



Jóvenes que se desplazan al trabajo, a una empresa grande en la que llevan poco tiempo

El perfil con más riesgo de sufrir un accidente vial laboral es el de mujeres entre 16 y 29 años en los accidentes in itinere -aquellos que se producen desplazándose desde y hasta el lugar de trabajo y que suponen el 70% del total-, y hombres entre 16 y 29 años en los accidentes en misión -los producidos durante la jornada laboral-.



Además, se producen más accidentes yendo al trabajo (64%) que volviendo de él, y destaca un detalle: es más probable que una persona sufra un accidente si lleva poco tiempo trabajando en la empresa (menos de 6 meses) y si la compañía es grande (más de 250 trabajadores).



Para el informe se han utilizado fuentes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Nacional de Estadística, DGT, Comisión Europea y EUROSTAT. Además, se realizaron encuestas a más de 2.000 personas, entre las que se incluyeron responsables de Prevención de Riesgos Laborales en empresas españolas, autónomos y trabajadores.



A lo largo de la serie temporal estudiada (desde 2008), los accidentes viales laborales representan entre un 11% y un 12% del total de siniestros laborales ocurridos en España, siendo el primer factor de mortalidad entre los accidentes laborales (38% del total).



En España se producen al año, de media, medio millón de accidentes laborales con baja, de los que casi 70.000 corresponden a accidentes viales, un dato que no ha dejado de aumentar desde el año 2013 y que ya se encuentra en niveles anteriores a 2010.



Bloque estadístico (Días, horas, tipos de vehículos, estaciones, etc)

Según el informe del RACE, el 54% de trabajadores que sufrieron un accidente vial laboral conducía un coche, mientras que uno de cada cuatro, el 23%, conducía una moto, una cifra seis veces superior a lo que debería corresponderle estadísticamente por uso, siendo el tipo de vehículo más peligroso.



Respecto al 13% de los trabajadores que utiliza el transporte público, la proporción de siniestralidad en este medio es inferior al 1%, por lo que la probabilidad de sufrir un accidente vial laboral en este tipo de transporte es prácticamente nula.



El 93% de los españoles deben desplazarse para desarrollar su actividad profesional, de los que el 77% utilizan un vehículo a motor privado -en menor medida, de empresa-, recorren 10 km de media en el traslado in itinere y tardan una media de 28 minutos en completar su trayecto. Las Comunidades Autónomas con mayor tasa de accidentes por cada 100.000 habitantes son Andalucía (414,3), Cataluña (386,4) y Murcia (375,8). Las de menor tasa son Castilla – La Mancha (158,2), Extremadura (192,4) y La Rioja (233,8).



¿Cuánto cuesta un accidente vial laboral?



El segundo gran daño que provocan este tipo de siniestros es el económico, ya que las bajas por accidentes viales laborales han supuesto cerca de 2.000 millones de euros al año a la sociedad, de los que 100.600.056 euros al año son una carga para la Seguridad Social. Por tipo de accidente, el coste medio de cada accidente leve que ha producido una baja asciende a 17.900 euros, por 237.800 euros el grave y 1.913.000 el mortal. Los costes engloban gastos médicos y de rehabilitación, servicios judiciales, de emergencia, daños materiales y pérdidas de producción.

