Nace ‘Psoriasis sin límites’, una iniciativa para explicar la enfermedad psoriásica y promover su detección precoz

Acción Psoriasis y Novartis han impulsado la iniciativa ‘Psoriasis Sin Límites’, que tiene como objetivo concienciar sobre la enfermedad psoriásica y sus manifestaciones reumáticas. La enfermedad psoriásica es una patología crónica, no infecciosa, del sistema inmune que puede manifestarse en la piel (psoriasis) y, en algunos casos puede aparecer en las articulaciones (artritis psoriásica) y que impacta negativamente sobre las emociones de los pacientes, generando ansiedad, estrés, baja autoestima y, en algunos casos, depresión.



Muchas personas creen que la psoriasis sólo afecta a la piel, y no son conscientes de que el dolor adicional en las articulaciones podría ser un signo de que se ha desarrollado la artritis psoriásica. De hecho, la psoriasis y la artritis psoriásica están estrechamente relacionadas.



La iniciativa ‘Psoriasis sin Límites’, que impulsa parte de sus acciones de comunicación alrededor del Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, pretende desafiar los límites de la patología y ofrecer a los pacientes y su entorno claves para afrontar tanto el diagnóstico como el día de día con esta enfermedad. En la página web Accionpsoriasis los interesados disponen de información sobre la patología, consejos para el día a día y para para preparar la visita al médico y hasta un buscador para encontrar al especialista en enfermedad psoriásica más cercano. El diagnóstico temprano de la patología, las indicaciones del médico, una buena adherencia al tratamiento y mantener unos hábitos de vida saludables, son los mejores aliados en el abordaje de la enfermedad psoriásica y poder así afrontarla sin tener que renunciar ni al trabajo ni a las aficiones. La iniciativa estará apoyada en una campaña en redes sociales para aumentar su impacto y poder llegar así a todos los públicos.



La enfermedad psoriásica es una patología dolorosa y con impacto en la calidad de vida de los pacientes que afecta a más de 125 millones de personas en todo el mundo. Proporcionar información y conocimientos a los pacientes que viven con la enfermedad psoriásica, puede desarrollar su confianza y ayudarles así a desempeñar un papel más proactivo en el control de su enfermedad junto con su médico. La psoriasis llega a afectar a los aspectos más cotidianos de la vida de los pacientes y repercute en su normal desarrollo en el plano emocional, social y laboral. Frecuentemente, estos pacientes se sienten discriminados ante la reacción de rechazo de la sociedad lo que, unido a la falta de información, fomenta la percepción errónea de que la enfermedad es contagiosa.



El Dr. Ribera, dermatólogo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell y asesor de Acción Psoriasis, apunta que “el papel del dermatólogo es clave en la detección de las manifestaciones reumatológicas de la enfermedad psoriásica, y el hecho de que el paciente no se conforme a vivir con placas en la piel, reclame atención médica, conozca la enfermedad y sepa explicar sus síntomas es crucial para el diagnóstico precoz y el control de la enfermedad psoriásica en su conjunto”.