Innecesario daño a Cataluña

No tengo dudas de que el presidente en funciones ha perdido los papeles en el problema catalán; incluso se le ha visto el plumero visitando a los policías tras dejarlos a su suerte e impedir que el retén de la Guardia Civil, presente en Cataluña, actuara en los peores momentos. Tenía que hacerse la foto y -- como Casado había anunciado visita a Barcelona-- no quería que le pisaran el terreno, la foto y el protagonismo. Pero lo más curioso es que en Cataluña no sucedía nada extraordinario –según él y su ministro de Interior— de ahí que se presentaran con escudo blindado, rodeados de guardaespaldas y con dos miembros en el coche portando subfusiles. Diga lo que diga el presidente ‘cum fraude’, y remedando a Johann Ch. Friedrich, la libertad en Cataluña tan solo existe en la tierra de los sueños.



La escalada de la violencia y el fomento del desorden público daba para detener al presidente de la comunidad catalana, pero el Gobierno se ha dejado calentar sin actuar ante las arengas de Torra a los “indepes”, con lo que se ha generado un clima de vandalismo y terrorismo callejero brutal. Las medidas a tomar estaban más que justificadas aunque no sé si por cobardía, incompetencia, pactos no escritos o por si esos “indepes” son necesarios para futuros pactos… El caso es que unos por otros, la casa sin barrer. Por eso nunca he entendido qué era eso de que “Pedro Sánchez no descarta ya ningún escenario” en Cataluña. Lo sorprendente es que, los propios políticos presos por el golpe de Estado también han echado leña al fuego cuanto han podido, con el único objetivo de hacer daño (el Tribunal Supremo puede decir misa, pero fue golpe de Estado, como fue rebelión, aunque se quiera retorcer el lenguaje y ajustar el grado de violencia a conveniencia, al no uso de armas y a mil y una zarandajas más)



Con el apoyo de Casado y de Rivera se lo han puesto al presidente en funciones como se las ponían a Fernando VII. Antaño se aplicó mal el artículo 155 y ahora no se ha sabido buscar el momento para aplicarlo en toda su extensión e intensidad. El Gobierno se ha ido por las ramas y se ha parapetado en estupideces como “la proporcionalidad” y demás gaitas absurdas. Si ya había unidad y era cuanto se precisaba; ahora bien, si lo que buscaba el presidente era la unidad de aceptación de todos los grupos parlamentarios, entonces es que no ha entendido nada todavía. ¡Cómo van a ponerse de acuerdo en el Senado los “indepes”, nacionalistas, podemitas, mareas y corrientes, afines al terrorismo etarra, conservadores, derecha escorada, comunistas y sociatas! ¿Quién se está volviendo loco de repente?



La Policía y la Guardia Civil no tienen por qué tener presente la proporcionalidad; eso es una gamberrada presidencial. ¿Tienen en cuenta eso en otros países? Echen un vistazo a los últimos acontecimientos en Francia, Grecia, Italia, Alemania,… Los atentados de ETA… ¿A dónde guardaban la proporcionalidad en los bombazos, el tiro en la nuca y la ejecución puntual? Si así piensa el Gobierno es que se está dejando llevar por deficientes gaznápiros apesebrados que nada aportan al país. ¡Ay si la policía rusa se ve envuelto en atentados y ataques asilvestrados como los de Barcelona!



Estoy seguro que no sabrían escribir el equivalente a la absurda proporcionalidad de la que se habla aquí.

Parece como si nadie en el Gobierno y en la Generalidad se hubiera dado cuenta del daño que se está haciendo a Cataluña con el terrorismo urbano de grupos incontrolados. Se mire al terrorismo “indepe” o a los grupos antisistema de origen diverso, bien lo ha sabido ver y explicar el presidente Revilla: "Hay insensatos gobernando que no se dan cuenta de que esto hay que pararlo y de que los primeros interesados en pararlo son ellos porque la situación está afectando gravemente a cantidad de industrias, comercios, viajeros...".



Solo un dato apoyando cuanto dice Revilla: tengo información fidedigna respecto a que altos directivos de SEAT-Martorell han visitado terrenos fuera de Cataluña para reubicar buena parte de la empresa. Y Torra pasando de todo eso: es más importante estar pendiente de los golpistas y proporcionarlos prebendas diarias que de asegurar una economía desahogada a la ciudadanía. ¡Manda huevos!



Hemos comprobado que hay que actuar en Cataluña porque se ha alterado la convivencia, vulnerado la Constitución, desobediencia a las leyes y tribunales. En breve llegará otro fin de semana y no sería extraño que, a modo de pic-nic, volvieran a la carga los grupos que siembran terror. Todo empezó porque los gobernantes catalanes querían tapar el famoso 3% y el alto grado de corrupción existente, pero no sabemos cómo va a terminar todo esto. No es la primera vez que sucede a lo largo de la historia. Según avanzo en mi reflexión estoy recordando una sentencia de Esquilo donde se refleja perfectamente cuanto estamos tratando: “La desmesura al madurar grana con la espiga del error, y la cosecha que se recoge sólo consiste en lágrimas”.



Nada de lo sucedido ha sido por casualidad. Era lo previsible. Los acontecimientos estaban programados ya que se esperaba la sentencia, incluso muchos la esperábamos más dura. Lo que no esperábamos es la doble postura del Gobierno; es decir, una postura a conveniencia, como tampoco esperábamos que los golpistas echaran más gasolina al fuego desde el hotel (no lo entrecomillo) donde cumplen condena. Si el funcionamiento del Estado de Derecho es éste, pues tiene mucho que mejorar. Como decía un periodista extranjero: “La ley española está hecha para condenar a “robagallinas, nada más, y siempre que no roben muchas a la vez”