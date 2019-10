Una exposición en la UEG Week celebra los 50 años de la colonoscopia Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 16:44 h (CET) Para la prevención y el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales, incluido el cáncer colorrectal Una exposición interactiva ha celebrado el 50 aniversario desde la realización de la primera colonoscopia de éxito durante la Semana de la Unidad Europea de Gastroenterología en Barcelona (UEG Week 2019). La exposición educativa ha contado con el apoyo de Laboratorios Norgine, Fujifilm y Olympus en colaboración con la UEG Week.

En los 50 años transcurridos desde la primera colonoscopia, esta prueba se ha convertido en una herramienta crucial en la prevención y detección de trastornos gastrointestinales, incluido el cáncer colorrectal. Sin embargo, a pesar de los avances significativos, su uso variado a lo largo de toda Europa demuestra que la colonoscopia todavía no se utiliza por completo, lo que impide la obtención de resultados óptimos para el paciente y para el sistema de salud.

Más de 14.000 asistentes a la UEG Week 2019 han tenido la oportunidad de visitar esta impresionante exposición que muestra cinco décadas de avances científicos en colonoscopia. Los visitantes han podido hacer un viaje al pasado, presente y futuro de la colonoscopia a través de historias interesantes plasmadas como obras de arte, recuerdos interactivos y la ciencia y la tecnología.

La exposición ha rendido homenaje a los pioneros de la medicina que trabajaron para avanzar en el procedimiento para diagnosticar y atender mejor a sus pacientes. En el corazón de esta exposición se encuentra el impacto que esta prueba ha tenido en la vida de los pacientes. Los lienzos, pintados por el artista Fabric Lenny dan vida a las historias de algunos de los muchos pacientes cuyas vidas han sido tocadas por la colonoscopia. Los asistentes ha podido admirar obras de arte que celebran la vida y también hablar con un artista en persona, que capturó en directo su experiencia y anécdotas sobre la importancia de la colonoscopia y cuáles son sus pensamientos y esperanzas para los próximos 50 años.

El presidente de la UEG Week 2019, Paul Fockens, comenta: “Hemos recorrido un largo camino desde la introducción de esta imponente técnica. La colonoscopia es un procedimiento que puede salvar vidas de muchos pacientes y tiene un papel vital en la mejora de la salud digestiva. Hoy celebramos la dedicación científica y tecnológica más avanzada para atender a los pacientes”.

El Sr. Peter Stein, presidente y director ejecutivo de Norgine, ha agregado: “Estamos orgullosos de la importante contribución que hemos hecho para mejorar tanto la experiencia del paciente de lo colonoscopia como la eficacia del procedimiento. La colonoscopia desempeña un papel fundamental en la prevención y el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales, incluido el cáncer colorrectal. Es un honor haber trabajado con la UEG, Fujifilm y Olympus para celebrar los logros de los últimos 50 años y esperar los avances tecnológicos del futuro que ayudarán a transformar aún más la vida de los pacientes”.

Por su parte, Takemasa Kojima, jefe de Marketing y Ventas en Europa de Fujifilm, ha dicho: “Estamos encantados de apoyar esta importante exposición que reúne la historia pionera de la colonoscopia con la ambición de evolucionar continuamente en las mejoras tecnológicas actuales y del futuro. La colonoscopia es una de las áreas que impulsa nuestra innovación para aumentar el rendimiento diagnóstico y terapéutico mejorando las capacidades de los médicos sin limitaciones”.

El doctor Harald Dremel, director del Grupo de Endoscopia Médica de Olympus Europa SE&Co.KG ha comentado: “Nuestra visión es que algún día el único lugar en el que veamos el cáncer colorrectal sea en los libros de historia. Para disminuir la mortalidad necesitamos, no solo impulsar la innovación, sino también facilitar un mejor acceso a exámenes y tratamientos más efectivos. Creemos que juntos podemos superar los límites de la endoscopia, para que algún día nuestra visión sea una realidad”.

