Bizkaia Park Abentura cumple tres años de actividad

jueves, 24 de octubre de 2019, 12:44 h (CET) Cerca de 40.000 niños y niñas han visitado el parque infantil fabricado por Icolandia, que se mantiene en perfectas condiciones El centro de ocio Bizkaia Park Abentura de Gueñes está a punto de cumplir tres años de intensa actividad. Este parque es referente en Europa por sus instalaciones y por su original oferta de ocio. Desde el inicio sus promotores apostaron por un equipamiento innovador y de alta calidad. Como resultado, sus instalaciones se mantienen en perfecto estado y apenas han necesitado mantenimiento a pesar de la gran cantidad de visitas que ha tenido en este periodo. Cerca de 40.000 niños y niñas han disfrutado de este parque infantil de interior de vanguardia, que no ha notado el paso del tiempo.

El parque infantil, fabricado por Icolandia, se inauguró en diciembre de 2016 y cuenta con las últimas tendencias del mercado en juegos infantiles y con una variada oferta. Es un exitoso proyecto que cuelga el cartel de completo todos los fines de semana y periodos festivos. “Tenemos una media de 800 niños por fin de semana, lo que quiere decir que desde que comenzó nuestra andadura hasta hoy han pasado más de 24.000 niños los fines de semana. A esta cifra hay que añadir los colegios que vienen entre semana, que suman otros 15.000” comenta Adrián López, gerente del negocio.

Bizkaia Park Abentura es un parque infantil de interior de grandes dimensiones, tiene una superficie de 2.800 metros cuadrados, y con un carácter eminentemente didáctico. Se trata de un único espacio singular que fusiona un parque urbano, un parque de aventura vertical y diversas salas multiusos, en una instalación tematizada como un mundo pirata con una gran variedad de juegos totalmente integrados. El espacio está dividido en distintas áreas con recorridos diferenciados para cada franja de edad: circuitos de obstáculos, hinchables, piscinas de bolas, tirolinas, rocódromos, vías ferratas y un gran tobogán, entre otros.

Icolandia ha sido la encargada de fabricar e instalar los juegos del parque. Como todos los parques infantiles de este fabricante, están diseñados e instalados según la normativa europea EN 1176 -1177 orientada a la seguridad y buen estado de las instalaciones, que no es de obligado cumplimiento a nivel estatal. Al tratarse de elementos de gran calidad tienen una larga durabilidad y resistencia, garantizando la seguridad para las personas usuarias de las instalaciones. “Los juegos del parque apenas requieren mantenimiento y se encuentran casi como el primer día” añade su gerente.

Para Pedro Ibarra, al frente de Icolandia, este parque es el ejemplo de “cómo una instalación de calidad y bien planificada desde el principio no solo es muy rentable por su durabilidad, sino que hace que la experiencia del cliente sea siempre satisfactoria, al mantenerse en excelentes condiciones de funcionamiento.”

En este periodo, Bizkaia Park Abentura también ha crecido y ha ido incorporando, de la mano de Icolandia, nuevos elementos novedosos a su propuesta inicial, como una piscina de bolas con luz. También ha ampliado la zona de tirolinas, una de las más visitadas. El parque, pretende seguir apostando por la calidad de sus instalaciones y diversificará sus servicios en un futuro próximo, acercándose al público adulto con un producto dirigido a empresas.

