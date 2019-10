Aspectos Medioambientales en el Sector Inmobiliario: Convirtiendo riesgos en oportunidades Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 12:32 h (CET) El entorno edificado define el mundo en el que vivimos. La necesidad de asegurar que los edificios no sólo parezcan innovadores sino que además cumplan con las necesidades de sus ocupantes, propietarios, inversores y medioambiente es más importante que nunca Dentro de la iniciativa de nuevas prácticas "Bootcamps”, Arcadis España celebró en el día de ayer la jornada “Aspectos medioambientales en el sector inmobiliario – convirtiendo riesgos en oportunidades” en compañía de algunos de sus clientes y referentes en el sector. Para ello el equipo de Arcadis España, apoyado por compañeros expertos de Arcadis Holanda, Alemania, Bélgica y Chile, han explicado los riesgos y las nuevas necesidades y tendencias en materia medioambiental en el sector inmobiliario, entendiendo el concepto medioambiental en un contexto más amplio que incluye no solo el compromiso con el medioambiente, sino también el contexto social y económico.

Los riesgos reputacionales a los que hoy se enfrentan las empresas del sector, derivados de una mala gestión en materia de medioambiente, seguridad y salud (EHS), durante la fase de adquisición y en la futura operación y mantenimiento de los activos, se traduce negativamente en los resultados financieros de las operaciones inmobiliarias.

La evaluación de los riesgos EHS tienen que tener en cuenta y deben integrarse en la gestión global de riesgos de las compañías, ya que afectan de manera significativa en la toma de decisiones de las empresas. Estos riesgos operacionales pueden impactar no solo en los riesgos legales y financieros sino también a nivel reputacional, lo cual supone un problema difícil de solventar para las empresas afectadas. Reducen accidentes, costes de litigios y mejoran la productividad reduciendo los costes y aseguran una salida limpia de los activos en una futura venta.

El contexto actual socio-ambiental, es decir el cambio climático y la sociedad civil obliga cada vez más a las empresas a acometer compromisos como el cumplimiento de las Normas de desempeño IFC, cuya última actualización tuvo lugar en 2012, con la misión de “Asegurar que los proyectos que financia sean operados de manera consistente con los requisitos recogidos en las Normas de Desempeño de la división del Banco“ o los Principios de Ecuador (Gráfico 1).

Se discutió también acerca de la Remediación de suelos en emplazamiento potencialmente contaminados, haciendo hincapié en qué los riesgos ambientales, inherentes a este tipo de emplazamientos, son fácilmente gestionables, si se tienen en consideración a tiempo. Asimismo, se discutió cómo es posible reducir las incertidumbres en la valoración de los pasivos, mediante tareas de investigación relativamente poco costosas y de corta duración, minimizando así potenciales sobrecostes a lo largo de la vida del activo. (Gráfico 2)

Se trató también acerca de la metodología D4 (Desactivación, Desmantelamiento, Descontaminación y Demolición), que busca optimizar los procesos de descontaminación de edificios industriales potencialmente afectados por contaminantes (p.e. amianto), para concluir que la inversión y explotación de éstos podía traducirse en oportunidades de inversión con una planificación y gestión adecuada.

El evento destacó el interés de los distintos agentes intervinientes en las distintas fases del activo en la gestión de estos riesgos y su posible mitigación así como en conseguir inversiones responsables encaminadas a contribuir a la mejora del medioambiente, sostenibilidad. Convirtiendo riesgos en oportunidades.

Programa:

1. Evaluación medioambiental (Riesgos y Oportunidades). Fase I

Marcel Hendriks, Environmental Service Leader Spain & Portugal

Jesús Mas, Strategic Environmental Consulting Leader

2. Gestión de riesgos EHS, Jesús Mas

3. Environmental Social Governance y los principios de Ecuador, Sofía López Carrasco

Remediación ambiental de emplazamientos:

4. Gestión de suelos y aguas subterráneas contaminadas, economía circular. Case Study. Daniel Díaz - Environmental Restoration Leader

5. Total Cost of Ownwership - Wouter Gevaerts, EMU Director Environmental Restoration

6. D4. Case Study. Marcel Hendriks

Sobre Arcadis

Arcadis es la firma global líder en Diseño y Consultoría para activos naturales y construidos que aplica un profundo conocimiento del sector y la integración de su saber hacer en diseño, consultoría, ingeniería y servicios de gestión de proyectos y costes, trabajando en colaboración con los clientes para ofrecer resultados excepcionales y sostenibles a lo largo del ciclo de vida de sus activos y recursos.



Arcadis tiene una plantilla de 27.000 personas en más de 70 países que generan 3,3€ billones de ingresos en 2018 y que desde su implantación en España, hace más de 30 años, ha crecido con sus clientes, afianzándose en el mercado, posicionándose con firmeza y ampliando su presencia para seguir apoyando a los clientes en la entrega de proyectos dondequiera que necesiten asesoramiento, combinando experiencia local y recursos globales. Su lema es, diseñar un mundo mejor para las futuras generaciones.

