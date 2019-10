El 80% de los pasos en el proceso de compra de un coche es digital A pesar de ello, la inversión de la automoción en TV es casi 20 puntos más que en Internet, cuando en el conjunto de la publicidad es lo contrario Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de octubre de 2019, 12:28 h (CET) Cuando salimos del concesionario con nuestro coche nuevo se pone fin a un proceso de compra de 24 pasos en promedio, de los cuales 19 -el 80%- son digitales, según el informe “La vida digital del consumidor de automoción” de Nielsen, presentado en Internet Motors, que se celebra hoy en Madrid.



Así, la primera fase está destinada a la búsqueda de información, en la que el consumidor se nutre de buscadores online, webs de concesionarios y marcas y sus redes sociales e imágenes y vídeos en plataformas como YouTube. El único momento analógico es la consulta a familiares y amigos.



Una vez que el consumidor tiene claro el modelo de coche que quiere comprar, es cuando se empieza a prestar atención a los anuncios, ya sean online, en televisión o en prensa. No obstante, esta parte del proceso es casi enteramente digital. Es cuando se personaliza el coche a través de los configuradores, se calcula el préstamo, se leen críticas de los profesionales especializados y se busca y ubica el concesionario, todo ello sin salir de Internet.



En la parte final del proceso es cuando tiene lugar la interacción directa con el concesionario y que culmina con la entrega de llaves, un momento analógico, aunque sin olvidarse que, mientras traen el coche de la campa, el usuario se vuelve a conectar y hacer las últimas consultas en el móvil.



Más en TV que online

Si bien el proceso de compra descrito es casi por entero digital, las estrategias de marketing para publicitar el coche aún se focalizan mucho más en la televisión, un 44% frente al 25% de Internet. Y es que a pesar de que la automoción es una de las industrias que más invierte en marketing, el sector va en dirección contraria, pues en el conjunto de la publicidad hay más inversión online que en “la caja lista”.



Eso sí, cuando la automoción invierte en digital la apuesta es fuerte. Así, si hablamos de banners en medios, dos de cada tres anuncios son en cabecera, más costosos, pero más visibles, mientras que el 25% se sitúa en la parte inferior.



Por otra parte, toda estrategia publicitaria debe tener en cuenta las redes sociales, siendo Facebook la que mejor relación audiencia/interacción tiene, si bien Instagram cada vez tiene mayor peso por su alto grado de interacción. En ambas redes funcionan los contenidos en vídeos y con un componente emocional, siendo los temas principales la naturaleza, la familia, la sostenibilidad y la ecología.



De hecho, de las 10 palabras con más interacciones en la red relacionadas con automoción, tres están relacionadas con medio ambiente: consumo, CO2 y emisiones. Hay otras dos también con un fuerte aspecto emocional, feliz y futuro; siendo además bastante reveladoras las muchas interacciones que registran las palabras coupé, SUV, BMW y Audi, lo que refleja un importante componente aspiracional.



Según la responsable de medición de Media de Nielsen, Maira Barcellos, “la industria necesita medición y datos. El marketing sin datos equivale a conducir con los ojos cerrados. Si los anunciantes siguen haciendo lo mismo y no atienden a cómo optimizar sus campañas y analizar su eficiencia, el 25% de su presupuesto corre el riesgo de ‘tirarse a la basura’”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 31,7% de los coches en España no tiene distintivo medioambiental Conforman el grueso de los vehículos más viejos, más contaminantes e inseguros Renting de coches, la mejor opción para tener coche actualmente Comprar un coche nuevo en un concesionario conlleva mucha responsabilidad económica que no debe tomarse a la ligera Conoce las consecuencias de conducir con una presión inadecuada en los neumáticos ​Hay que tener en cuenta que los coches más nuevos pueden contar con sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos El 60% de los conductores españoles prefiere viajar con copiloto, aunque el 66% no se turna el volante Criticar la conducción, el uso excesivo del teléfono móvil y echarse una buena siesta son los comportamientos que más irritan a los conductores de sus compañeros de viaje ¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico? El coste de cargar la batería de un coche eléctrico medio para recorrer unos 100km es inferior a dos euros