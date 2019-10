Casino online: seguridad y legalidad Europa y, particularmente España, ha realizado pasos agigantados en la regulación de los casinos y sitios web de apuestas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de octubre de 2019, 12:04 h (CET) Los amantes de juegos de azar tienen la oportunidad de visitar las salas de casino sin necesidad de salir de la comodidad de su hogar, basta tener a mano un ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo que garantice una conexión a Internet. Este tipo de apuestas por Internet son ventajosas para el jugador, pues puede hacerlas en horas más convenientes y por el tiempo que desee. La confiabilidad y seguridad de un casino online en nuestro país está avalada por la legislación española que garantiza transparencia y honestidad en cada uno de sus juegos; cualquier jugador que decida realizar sus apuestas en sitios Web ilegales puede hacerlo pues aún no existe ley que lo impida; en este caso, cualquier infracción o violación que sufra el apostador no podrá ser amparada, perseguida ni castigada por los órganos del Estado. Para evitar este virtual desamparo la mejor opción la representan los casino legales, aprobados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del gobierno español, con todas las garantías certificadas.



La legislación española como garante

Aunque la ley reguladora de las apuestas on line data del año 2011, las primeras autorizaciones para casinos y sitios de juego por Internet comenzaron a otorgarse un año después; en la actualidad son numerosos los casinos españoles que cuentan con el aval gubernamental como garantía para los usuarios. Esta ley establece los límites para todos los juegos considerados legales, así como su divulgación, obligaciones y derechos de las partes involucradas y las sanciones o aspectos fiscales provenientes de cada actividad que se ejecute; todos los casino legales de nuestro país son los más regulados en Europa, por ello están considerados como los más confiables y seguros del planeta, respaldados por una ley estricta e implacable. Los juegos autorizados según la DGOJ, son :



Apuestas Deportivas Apuestas Hípicas Máquinas de Azar Blackjack Bingo Concursos Póker Ruleta Bacarat



Además los bonos y las promociones también son controlados por la DGOJ, aquí abajo encontraras un listado de los bonos más frecuentes:



Bonos con depósito Bonos sin depósito Bonos progresivos Bonos de fidelidad Promociones temporales



En todo caso, la dirección Web de un casino legal debe contar con el dominio “.es”, lo cual es un requisito indispensable para ser considerado seguro.



La legislación española como guía para la regulación del juego online en Sudamérica

Europa y, particularmente España, ha realizado pasos agigantados en la regulación de los casinos y sitios web de apuestas; sin embargo, en el resto del mundo la situación es diferente pues muchos países no cuentan aún con marcos legales fuertes que logren otorgar la seguridad y confiabilidad de los sitios de juego. Latinoamérica es una de esas regiones donde existe la contradicción entre países reguladores y países prohibicionistas. Se calcula que, con más de 650 millones de habitantes, América Latina posee un estimado de 20 millones de potenciales jugadores, cerca del 3% de su población. Esto representa una cantidad de miles de millones de dólares en jugadas anualmente; para los gobiernos prohibicionistas significa notables pérdidas por tributos no percibidos además de ser campo fértil al lavado de dinero. Por esta razón ya son varios los países que han decidido abordar estos temas en sus cumbres internacionales; sin embargo, son muchos los años que faltan todavía para que en toda Sudamérica se haga realidad lo que ya sucede en España: es el mejor país para apostar en casinos online seguros y legales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.