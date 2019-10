Valor Humà reflexiona sobre las condiciones laborales actuales Comunicae

jueves, 24 de octubre de 2019, 10:28 h (CET) Carolina Olivera: "Las relaciones laborales han cambiado, las nuevas generaciones no aceptan las condiciones laborales de nuestros padres" La responsable del despacho Valor Humà analiza la necesidad de implementar programas de relaciones labores sanas y ajustadas a los derechos y obligaciones actuales. Con la evolución de la tecnología toda empresa se ha visto sumergida a gran velocidad en un mundo marcado por la globalización, lo que ha provocado que aumenten las exigencias de los mercados, independientemente del sector al que se dedique una corporación. De esta manera, cualquier entidad empresarial o profesional ha pasado a estar abierta al mundo y bajo la influencia de una imagen pública y abierta, en las que las personas pueden influir y marcar su reputación corporativa.

Pero la modernización y actualización de una pyme, no sólo tiene la “obligación” de adaptarse a los cambios de mercado y adaptarse tecnológicamente, sino que también deben de cambiar sus modelos de relaciones laborales.

En esta línea, Valor Humà, despacho especializado en Derecho Laboral y RRHH, comparte su punto de vista profesional sobre cómo muchas de las relaciones laborales actuales están basadas en modelos antiguos en los que no existe una organización y gestión del personal adecuada. Un ejemplo de ello son los casos en los que los trabajadores tienen unas condiciones basadas muchas veces en acuerdos personales entre empresas y empleados.

“Este tipo de relaciones están abocadas a la baja productividad y a acabar en posibles litigios o denuncias ante la inspección de trabajo”, explica la responsable de Valor Humà, Carolina Olivera, sobre cómo se traduce a nivel empresarial en un fracaso o bien a destinar partidas económicas elevadas para poder mantener dicho sistema.

Como posible solución, este despacho profesional recomienda una apertura de miras por parte de la pyme que le permita entender el cambio generacional en la forma de ver lo que es un trabajo.

“Las relaciones laborales han cambiado: las nuevas generaciones no aceptan las condiciones laborales de nuestros padres, rechazando así modelos abusivos y sin actualizar”, explica Olivera sobre cómo las nuevas generaciones de profesionales exigen el cumplimiento de las condiciones que regulan sus relaciones laborales sin que perjudiquen su vida personal, a la que dan una mayor importancia.

La experiencia de Valor Humà en la gestión de personal en pymes ha podido observar entre los temas mencionados anteriormente tres puntos clave:

La falta de conciencia por parte del empresariado de la importancia de los roles de los trabajadores.

La ausencia de entendimiento entre las necesidades de unos y otros conlleva a que personal cualificado y entregado a su trabajo no pueda ser retenido por las empresas.

Las pymes, siendo el sector mayoritario de empresas del país, debe tener en su hoja de ruta procedimientos de conciliación de la vida personal y profesional, así como un mayor cumplimiento de las condiciones laborales aplicables. “La pyme carece de los recursos que posee la gran empresa, por ello han de tener políticas de conciliación que puedan aportar valor y hagan que sus empleados quieran seguir trabajando en sus empresas”, aconseja Olivera a este tipo de negocios para que puedan retener el talento frente a las opciones de las que disponen las grandes multinacionales.

Es por ello que actualmente las empresas deben conocer y tener al alcance las herramientas necesarias que le ayuden a crear y mantener ese tipo de relaciones laborales sanas, siendo la forma más efectiva poder disponer, ya sea de forma interna o externa, de profesionales encargados de Recursos Humanos (RRHH). “Hay que cambiar el concepto actual que tiene la pyme de que lo laboral son las tan solo la realización de nóminas y contratos”, puntualiza la responsable de Valor Humà acerca de cómo los RRHH y la gestión de personal conllevan tareas, estrategias y mecanismos que se deben aplicar diariamente en las relaciones laborales.

Sobre Valor Humà

Valor Humà Consultores es una consultoría especializada en derecho laboral y recursos humanos que nació con la idea de ayudar al pequeño y mediano empresario en el asesoramiento, orientación y organización de su negocio o empresa, en relación con el cumplimiento normativo laboral y la gestión del personal.

