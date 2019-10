En el futuro, el Neutrino Energy Group impulsará el internet de las cosas Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 17:01 h (CET) La definición de internet de las cosas sigue cambiando. Comúnmente abreviado como IoT, esta red en rápida expansión de dispositivos conectados a internet está bajo el continuo escrutinio de organizaciones académicas y de formulación de políticas Recientemente, un trabajo científico dio una visión general sobre los esfuerzos de la ciudad de Valencia para integrar su floreciente infraestructura de IoT. Y en todo el mundo los desarrolladores de tecnología y los fabricantes de electrónica ya están tratando de adaptarse a las numerosas innovaciones que van a surgir a través de una mayor integración de IoT.

¿Qué es el internet de las cosas?

Todo lo que está conectado a la red es parte de internet de las cosas. Tiempo atrás, estos dispositivos se limitaban principalmente a los ordenadores portátiles y de escritorio, pero después internet se expandió también en los dispositivos móviles, como los smartphones y las tablets. A partir de ahí, casi todos los dispositivos electrónicos han sido equipados de una forma u otra con un portal de acceso a internet.

Desde dispositivos portátiles, como relojes inteligentes, hasta asistentes domésticos, como Alexa, internet está interactuando con los usuarios de una manera nunca antes vista, y los electrodomésticos domésticos, como los lavavajillas, las cocinas e incluso las tostadoras ya se conectan a internet para proporcionar una mejor planificación, automatización y control.

En breve, el internet de las cosas consistirá en una red integral de todos los dispositivos del mundo, que permanecerán conectados constantemente por un sistema de internet global increíblemente sólido. Sin embargo, antes de llegar a eso, es necesario resolver la acuciante crisis energética.

A medida que la tecnología se vuelve más generalizada, el consumo de energía disminuye

Un modo en que los fabricantes intentan reducir las emisiones de carbono y promover el tránsito a las energías renovables es disminuyendo el consumo de energía de los dispositivos electrónicos. Siempre es positivo disfrutar de una mayor eficiencia, y los consumidores se complacen al ver cómo se reduce el consumo de energía cuando optan por las bombillas LED, los frigoríficos de última generación y otros novedosos y atractivos dispositivos electrónicos.

Internet permite interactuar con más tipos de dispositivos de lo que nunca se podía imaginar, pero a pesar de que esta tendencia promueve el aumento de la presencia de los dispositivos electrónicos en la vida cotidiana, la eficiencia energética está logrando que la cantidad de energía necesaria para ejecutar las mayoría de los dispositivos electrónicos disminuya. Por tanto, el consumo de energía de la próxima generación de dispositivos conectados a internet será menor que el de la generación actual, aunque será más sofisticado técnicamente.

Imaginando los ultra dispositivos del futuro

Actualmente, la ciencia neutrinovoltaica está dando sus primeros pasos, pero en un futuro cercano la mayor capacidad de producción de energía de los dispositivos que funcionen a partir de la energía de los neutrinos coincidirá con una mayor presencia y un menor consumo de energía de los nuevos dispositivos IoT.

Uno de los aspectos más emocionantes de la generación de energía de neutrinos es que está descentralizada. En lugar de depender de una red central o de una línea eléctrica doméstica para todas las necesidades de suministro eléctrico, los generadores de energía neutrinovoltaica son pequeños y autosuficientes. Generan energía de forma constante, y dentro de unos años estos dispositivos de energía de neutrinos serán capaces de alimentar relojes inteligentes, smartphonesy, más tarde, ordenadores portátiles.

Antes de lo que se piensa, no habrá necesidad de cargar los teléfonos y relojes inteligentes, y en cada nueva generación de dispositivos electrónicos el consumo energético disminuirá. En poco tiempo, cada componente de internet de las cosas estará alimentado por una red ilimitada y descentralizada de energía de neutrinos, la cual se está desarrollando ya en diferentes lugares del mundo. "La energía neutrinovoltaica ya no es un sueño, es una realidad, y todos han de prepararse para la nueva era de los dispositivos permanentemente operativos y en evolución que nos espera".

Neutrino Energy y el mundo de las máquinas imperecederas

Se podría decir que la humanidad es simplemente la plataforma sobre la cual han cobrado vida las máquinas. Se valen del ingenio humano para progresar y mejorar, y en este sentido, el acceso a la energía ha determinado el curso de la innovación en la ingeniería.

Las máquinas que requieren baja potencia y tienen un flujo constante de energía de neutrinos estarán más "vivas" que las máquinas de hoy en día. Serán más inteligentes, mejor conectadas y más resistentes. Juntas, crearán una red electrónica invulnerable mucho más poderosa y eficiente que lo que hoy se conoce como el internet de las cosas.

Obteniendo constantemente energía ilimitada del cosmos, y realizando tareas increíblemente productivas sobre la energía que se necesita actualmente para activar un solo diodo emisor de luz, los dispositivos de alimentación de neutrinos del futuro habrán dado un verdadero paso hacia la autosuficiencia y, sin temor a decirlo, la vida.

The Neutrino Energy Group - Para las personas y para las máquinas

Las personas y las máquinas conviven en un delicado equilibrio, y la aparición de internet de las cosas hace que se cuestione la línea en la que comienza lo "inteligente" y termina lo "analógico". La próxima generación considerará las cocinas que no se conectan a su teléfono inteligente como algo extraño, y dentro de una década o menos, los pequeños dispositivos, como los teléfonos y relojes inteligentes, funcionarán únicamente con neutrinos etéreos.

Junto con su misión primordial de desarrollar nuevos dispositivos neutrinovoltaicos, el Neutrino Energy Group también se centra en la pedagogía y el debate acerca del impacto que la tecnología de neutrinos tendrá en el futuro desarrollo de la humanidad, así como en el uso de los dispositivos electrónicos. Es hora de comenzar a imaginar unos próximos 50 años en los que la dependencia de los combustibles fósiles no sea más que un recuerdo, aunque no se han sufrido las privaciones y dificultades que causarían, sin duda, el cese prematuro del uso de combustibles fósiles. En aras del futuro de la humanidad, el Neutrino Energy Group está logrando crear fantásticas máquinas alimentadas con la energía ilimitada y limpia de los neutrinos.

