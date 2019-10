El Seminario "Quiero ser Empresa Saludable" reúne a más de 100 directivos de RRHH Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 16:28 h (CET) Las acciones más innovadoras y efectivas en bienestar laboral pudieron debatirse en la primera edición del Seminario "Quiero ser Empresa Saludable. ¿Por dónde empiezo?" el pasado 22 de octubre en Madrid, el primer evento de empresa saludable basado en un diagnóstico y plan de acción 100% aplicable por los profesionales de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo que asistieron A la jornada, patrocinada por Andjoy, LVMH, Refruiting y Sopra HR asistieron más de 100 profesionales del sector, lo que demuestra que los departamentos de recursos humanos y prevención de riesgos laborales siguen liderando la transformación hacia modelos de empresa saludable en las empresas.

A través de las diferentes ponencias de la jornada se pudo comprobar cómo el diagnóstico inicial, el establecimiento de un adecuado plan de acción e indicadores de seguimiento, así como un programa de sensibilización y comunicación interna pueden ayudar a generar un mayor bienestar y compromiso entre los empleados de cualquier compañía.

Los protagonistas del evento fueron los fundadores del Happy & Healthy Insititute, los ponentes y representantes de las empresas CTAIMA, Technip, LVMH, Reale Seguros, CBRE, Refruiting, Sopra HR, Grupo Vocento, Andjoy y Secuoya Partners; pero también los mismos participantes, quienes mediante un formato cercano y abierto pudieron interactuar desde el primer momento con todos los ponentes y profesionales. En sus intervenciones dejaron claro que los programas de empresa saludable juegan un papel clave en cualquiera de los procesos de recursos humanos hoy por hoy. Y que, con el impulso de acciones de bienestar laboral, se consiguen grandes resultados sin tener que invertir grandes presupuestos.

La apertura corrió a cargo de la Fundadora de Happy & Healthy Insititute y CEO de CTAIMA, Iolanda Gatell. En su ponencia explicó qué es y qué no es una empresa saludable. A su vez, resaltó que “las acciones de empresa saludable no son exclusivas de grandes corporaciones y empresas”.

A continuación, Anna Camí, demostró cómo los datos juegan un papel clave para convencer a los equipos directivos de las bondades de los programas de empresa saludable.

Sara Vela, de Happy & Healthy Insititute, dio las claves para diseñar y personalizar un diagnóstico inicial que permita conocer cuáles son los objetivos prioritarios de cualquier proyecto de empresa saludable. Como ejemplo, Carmen Salamero del Grupo LVMH mostró la metodología, fuentes y campaña de sensibilización que recientemente ha llevado a cabo el grupo empresarial bajo el claim “Tu bienestar nos importa”.

Javier Montaña, de Reale Seguros, entró en el terreno de los indicadores y KPI’s de los proyectos de empresa saludable, desengranando las ventajas que este tipo de datos tienen a la hora de conocer el ROI y la eficacia de las medidas implantadas y decidir qué plan de acción llevar a cabo.

Helena Muñoz, de CBRE, presentó ejemplos prácticos de las campañas de sensibilización y comunicación impulsadas en su compañía, y dejó muy claro que la creatividad y la utilización de varios canales y medios son dos factores determinantes del éxito del plan de empresa saludable.

Oriol Vinzia, de Andjoy, moderó la mesa de Best Practices. Los participantes: Cristina del Castillo y Fermín Marcos de Secuoya, intercambiaron ejemplos reales de sus proyectos de bienestar laboral con los asistentes. Además, repasaron los puntos clave a tener en cuenta a la hora de generar planes de empresa saludable exitosos y sostenibles en el tiempo. Lorena Rodríguez de Vocento y Bárbara Hechevarría de Sopra HR, a su vez coincidieron en que la empresa saludable es un tema candente que genera cada día más expectación no sólo entre los profesionales de los Recursos Humanos, PRL y directivos y que tiene la credibilidad suficiente, soportada por los datos internos, como para seguir creciendo a corto y medio plazo.

La encargada de cerrar la jornada fue Iolanda Gatell, que habló de la trayectoria de CTAIMA como empresa saludable desde la perspectiva de una PYME.

A lo largo del evento los asistentes pudieron preguntare interactuar con los diferentes profesionales, así como ver datos reales presentados. También pudieron vivir en primera persona una sesión de gestión del stress y relajación a cargo de Carla Sánchez, de The Holistic Concept y disfrutar de un desayuno saludable a cargo de Refruiting.

Como declaró Iolanda Gatell, fundadora de Happy & Healthy Insititute, “la magnífica respuesta de compañías confirma el enorme interés que existe desde los comités de dirección, los departamentos de recursos humanos y PRL por el bienestar laboral de sus empleados. Para nosotros es una obligación tratar de crear un evento que responda a sus expectativas y les muestre experiencias reales y aplicables, y las herramientas más eficaces para empezar a convertir sus compañías en empresas saludables”.

Llega a Barcelona la 2ª edición del Seminario “Quiero ser Empresa Saludable. ¿Por dónde empiezo?”

El evento se replicará el próximo 5 de noviembre en el Espacio Pangea The Travel Store y también contará con experiencias de empresas y testimonios de empresas que ya han aplicado proyectos de empresa saludable para conseguir diferentes objetivos. El Seminario “Quiero ser Empresa Saludable. ¿Por dónde empiezo?” es un evento organizado por Happy & Healthy Institute.

Ofrece un espacio de conocimiento, experiencia y buenas prácticas para experimentar y entender cómo la empresa saludable puede ayudar a generar valor y resultados tangibles en las organizaciones. El evento está dirigido a responsables de RRHH, Prevención de Riesgos Labores y Directivos, o a cualquier profesional interesado en conocer los beneficios que la empresa saludable puede aportarle.

