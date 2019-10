Aficionarts explica la historia y evolución del teatro Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 15:53 h (CET) La escuela de teatro AficionArts presenta una breve historia y evolución del teatro La conocida escuela de teatro AficionArts presenta una breve historia y evolución del teatro para poder conocer de primera mano toda la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo.

Origen griego

El teatro es de origen Griego, concretamente, su nacimiento se remonta a Atenas entre los siglos V y VI antes de Cristo.

Por supuesto que por aquel entonces, el teatro no era como se conoce hoy en día ya que básicamente los griegos celebraban ritos en honor a Dionisio, el conocido dios del vino y de la vegetación. Se trataban de ceremonias rituales, representaciones que con el paso del tiempo evolucionarían en lo que hoy se entiende como teatro.

De hecho, el éxito del teatro entre los griegos fue tal, que era habitual contar con un teatro en todas las ciudades y colonias griegas más importantes.

El teatro griego y sus formas

El teatro griego tenía varias formas teatrales, en concreto cuatro. Tragedia, drama, comedia y mimo.

La tragedia y el drama estaban consideradas de las más civilizadas y eran propias de un público más adulto. Por lo que respecta a la comedia y el mimo, eran artes que eran más propias para los niños, por lo que el teatro griego cubría todas las edades de la población.

El teatro romano

Los romanos también gozaron del arte del teatro y lo empezaron a desarrollar a partir del siglo III antes de Cristo.

En un principio, sus obras de teatro se asociaban a festivales religiosos, con el paso del tiempo el teatro empezó a considerarse como una parte de entretenimiento, por lo que se empezaron a llevar a cabo representaciones de todo tipo.

El teatro medieval

El teatro medieval surge con una gran vinculación religiosa a través de la cual, los clérigos eran los encargados de explicar algunos de los misterios de la fe a través de sus obras.

De esta forma, el teatro se representaba dentro de las iglesias y con el paso del tiempo, al igual que el romano, empezó a incorporar elementos profanos y se empezó a realizar en lugares públicos, alejados de estas.

Renacimiento

Más cercano a la actualidad, el renacimiento en el siglo XVI supone una forma de entender el teatro, con giros más laicos y preocupaciones de lo más cotidianas.

Además, lo cómico y lo grotesco era bastante habitual, además de la aparición de los primeros profesionales del teatro.

Siglo XX

A partir del siglo XX son muchas las variedades que derivan del teatro, como el expresionista, el teatro de lo absurdo o el simbolista entre otros tantos, cada uno de ellos con sus propias características y su tipo de público en particular.

Una ramificación del teatro que como se ha visto, ha ido creciendo con el paso de los años diversificándose y arrastrando a nuevo público a cada paso.

