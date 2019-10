Criolipólisis, el tratamiento de moda que promete dar el cuerpo deseado, según criolipólisis Madrid Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 13:19 h (CET) El responsable de la clínica criolipólisis Madrid recomienda recurrir a esta técnica Hoy en día, la mayoría quiere lucirse y sentirse bien con su cuerpo. Uno de los tratamientos más eficaces y solicitados en clínicas estéticas como criolipólisis Madrid, que combate con la grasa corporal del cuerpo. Una técnica en tendencia gracias a la definición de la figura sin necesidad de cirugía. El saber que se puede prescindir de cualquier intervención quirúrgica produce mucha más tranquilidad al sujeto. Este tratamiento puede ser recurrido por todos aquellos que tienen una acumulación de grasa corporal resistente a ejercicios y dietas. Las zonas del cuerpo donde más se localiza puede ser en los brazos, en la papada, en las cartucheras, en el abdomen, muslos, entre otros. Criolipólisis es un método sencillo, indoloro y no invasivo, obteniendo así resultados rápidamente.

Para conseguir el cuerpo que se desea, se trabaja con un medio tecnológico que se adapta a cualquier parte del cuerpo y se expone a una temperatura de -8ºC eliminando las células adiposas. Este proceso tiene una duración de unos 70 minutos, con un periodo de entre dos y seis semanas, todo varia con respecto al caso del paciente. Además de conseguir buenos resultados, todo el volumen de grasa localizada en la zona donde se ha tratado no vuelve a recuperarse.

Tras finalizar el procedimiento pueden aparecer hematomas o alguna rojez en la piel e incluso adormecerse, pero con el paso de unas horas acaba desapareciendo. Además, debes tener en cuenta varios consejos de los especialistas y tener cuidado, como por ejemplo llevar ropa ajustada, realizar cualquier actividad forzosa, exponer al sol la zona afectada, entre otros.

Muchos de los pacientes que se han sometido a este procedimiento obtienen resultados muy buenos, y, sobre todo, es muy rentable, en cuanto a calidad-precio. Algunos de los pacientes más conocidos en la esfera pública que se han expuesto a esta técnica lo han compartido en sus redes sociales como la colaboradora Raquel Bollo, la presentadora Toñi Moreno, Víctor Sandoval.

El responsable de la clínica criolipólisis Madrid recomienda a todos aquellos que deseen lucir mejor su figura a acudir a su clínica y afirma que si recurres a este tratamiento “no vas a correr el riesgo de que esta grasa se acumule nuevamente en tu cuerpo, además de que la criolipólisis también representa un gran ahorro en comparación a lo que pueden llegar a gastar muchas personas en gimnasio y nutricionistas durante todo el año.”

