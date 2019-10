Actividades extraescolares originales para niños, por Training Wheels Comunicae

miércoles, 23 de octubre de 2019, 10:48 h (CET) Las extraescolares llevan tiempo formando parte del día a día de miles de niños que están estudiando. Aunque las tendencias cambian y se buscan ideas distintas y prácticas. Training Wheels, especialistas del sector, desvelan las claves de estas novedosas extraescolares Desde hace décadas, todos o casi todos los niños en edad escolar participan en una o varias actividades al salir de clase. A veces es una forma que tienen los padres de cubrir el tiempo en el que ellos no pueden estar por motivos laborales, para que no se queden solos en casa. Otras, es un modo de socializar o potenciar las habilidades de los pequeños.

En cualquier caso, desde hace un tiempo se buscan alternativas a las actividades tradicionales, con el fin de que los niños se preparen para los nuevos retos que traerá el futuro. En https://trainingwheels.es/ se especializan en ellas, ofreciendo actividades extraescolares originales, divertidas y muy prácticas.

Más allá de los deportes y el juego

Aunque las nuevas actividades extraescolares tienen muchos puntos con común con las tradicionales, ya que se basan en el juego y la diversión, su objetivo no es tan solo pasar el rato, sino convertir a los niños de hoy en adultos preparados para el mañana.

Para ello, se proponen una serie de retos que los propios niños pueden elegir, con los que se entrenan las capacidades innatas y se desarrollan otras nuevas, que serán útiles en el futuro.

Una de las claves para desarrollar estas nuevas actividades es centrarse en algo más que la actividad física. Se busca fomentar y reforzar las emociones positivas, que son fundamentales para que el aprendizaje sea adecuado. Cuando se hacen cosas que gustan, es mucho más sencillo aprender, y por eso trainingwheels.es/ apuesta por combinar tecnología, aprendizaje y ocio en un único concepto, con el que se estimulan las diferentes capacidades que tienen los niños tanto ahora como en la etapa adulta.

Viviendo experiencias a través de retos

El método con el que se realizan actividades originales para niños consiste en una serie de retos diferentes, que han sido diseñados de forma específica para entrenar las habilidades, así como alguna de las distintas inteligencias que posee el ser humano.

Y es que desde hace tiempo se sabe que la inteligencia no es única, sino que existen diversas facetas, cada una de las cuales hace que la persona que la posee pueda desenvolverse mejor en un entorno. Cuantas más facetas se logren, mejor se pueden afrontar los desafíos en el futuro.

Competencias como el liderazgo, la empatía o la creatividad son algunas de las acciones que se fomentan con las nuevas actividades extraescolares de Training Wheels.

Cada día es diferente en los escenarios de aprendizaje, por lo que siempre hay sorpresas y se pone a prueba la creatividad, imaginación y otras capacidades, como seguir adelante sin rendirse o colaborar entre todos para lograr un objetivo.

Actividades para formar a los adultos del mañana

Más allá de limitarse a ocupar el tiempo, las actividades extraescolares deben ser prácticas y útiles. Cada vez hay más padres que están convencidos de ello, y por eso buscan más allá de los planes tradicionales. Las actividades que ofrece Training Wheels encajan a la perfección con esa demanda.

