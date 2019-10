Novedades Beauty

Estos días los periodistas dedicados a la belleza hemos asistido a la presentación de varias firmas que nos han contado sus novedades, por aquí os cuento lo último que se cuece en el mundo beauty:



ISDIN: La línea antiaging de ISDIN, Isdinceutics, nos ha presentado su nuevo tratamiento reparador de noche: “A.G.E. Reverse Night”.



Con este lanzamiento, Isdinceutics amplia su gama -hasta ahora solo había tratamiento para el día-, con una crema facial de noche formulada con melatonina, que estimula las defensas antioxidantes de la piel para combatir las agresiones recibidas durante el día.



Además, gracias a su contenido en Carnosina ayuda a revertir las arrugas y pérdida de firmeza.



Isdinceutics A.G.E. Reverse Night, estará disponible en todas las farmacias, parafarmacias y El Corte Inglés a principios de noviembre al precio recomendado de 80,95€.



CETAPHIL: la marca de cuidado de piel que todos conocemos, acaba de lanzar su primera gama de hidratación y limpieza facial dirigida a todo tipo de pieles, sobre todo, a pieles sensibles y secas. La nueva línea está compuesta por dos cremas hidratantes, de día y noche, y un limpiador.



La nueva hidratante de día está formulada con ácido hialurónico y una combinación de ingredientes hidratantes.



La crema de noche está especialmente indicada para proteger pieles sensibles secas y muy secas, retiene la humedad natural de la piel manteniendo una hidratación intensa.



Esta gama incluye una exfoliante facial suave para la limpieza diaria, un paso previo para aumentar la absorción y el efecto de las cremas.



En su presentación contaron con la actriz Patricia Montero, que nos contó sus trucos y rutinas de belleza para tener una piel hidratada.



PVP recomendado: 19,95€ (48ml), tanto la crema de día como la de noche y 13,95€ su exfoliante.



RITUAL: The Ritual Of Tsuru, es la nueva edición limitada de invierno que nos ha dado a conocer la firma estos días. Inspirada en una antigua leyenda japonesa, la grulla o Tsuru, que vivía durante 1.000 años, aportando paz y prosperidad a quienes la cuidaban con respeto. Esta colección pretende unir el poder ancestral del oro con la fuerza del pino. Su imagen es la de una grulla, ave que nos desea buena suerte, felicidad, salud…



Dentro de esta gama encontraréis un foaming shower gel, shower oil, body scrub, body cream, productos para nutrir las manos, una original vela, e incluso un delicioso Organic Chai Tea para acompañarnos en los momentos de relax. Ya está disponible esta original propuesta en todas sus tiendas. ZUII ORGANIC Y ahora que todo lo vegano, ecológico…. es tendencia, estos días hemos conocido Zuii Organic, una marca de maquillaje orgánico recién llegado de Australia.



Esta firma nos ha presentado LUX, la línea de maquillaje vegano que actúa como un escudo que evita que la polución penetre en nuestros poros. El ingrediente clave de este ‘escudo’ es la microalga Pavlova Lutheri, rica en omega 3 y ácidos grasos que luchan contra el estrés oxidativo.



No hay muchos productos que puedan presumir de tener un 95% de ingredientes de la agricultura ecológica, o por lo menos yo no los conozco…..y además, el 5% restante es de origen natural avalados por el sello BDIH según la normativa COSMOS ORGANIC y la Asociación Nacional para la Agricultura Sostenible de Australia (NAASA).



Sus productos no contienen derivados del petróleo, parabenos, siliconas, conservantes químicos, parafinas, perfumes o colorantes sintéticos….. Por ello, Zuii Organic se comercializa solo en perfumerías nicho y en tiendas de cosmética ecológica.



MI REBOTICA Desconocía esta firma, pero he de reconocer que después de acudir a su presentación me he quedado con ganas de probar todos sus productos.



La historia de Mi Rebotica es la de un matrimonio de Talavera, Estíbaliz, y Antonio, ella farmacéutica y él perfumista, que deciden en 2012 crear Mi Rebotica, con la aspiración de llevar fórmulas magistrales al público de su farmacia de Talavera. Estíbaliz sabía como combinar una alta concentración de los preparados farmacéuticos y Antonio cómo incluir sus aromas naturales en dichas fórmulas. La experiencia de Estíbaliz, así como sus conocimientos en biotecnología, cosmetología… su profunda vocación en formular, unido a los aromas que propone Antonio en cada una de sus “recetas”, hacen que esta marca sea diferente.



Presumen de tener en sus formulaciones un número reducido de ingredientes, donde priman siempre los activos y “no los aditivos”, huyen de siliconas y aditivos, apuestan por el trabajo casi artesanal, el de las antiguas reboticas, cosmética natural que es definitiva lo que buscamos todos.



Ya cuentan con más de 200 referencias y esta semana nos presentaron su nueva línea capilar para cabellos secos y rizados, y su nueva línea para pieles atópicas.



Curioso el nombre de la etiqueta de sus champús: “Champú con extracto de cebolla”, pero no os asustéis, no huele a cebolla, de eso ya se ha encargado Antonio!, lo que sí incluyen entre sus ingredientes es el extracto de cebolla, porque parece ser es un estimulante del crecimiento capilar, y nos ayuda a fortalecer nuestras melenas. Su línea incluye el acondicionador y su mascarilla, y en todos aparecerá este ingrediente….



Lo que empezó siendo un laboratorio de apenas 90m2 y un proyecto en el que pensaban sólo llegar a familiares, amigos y clientes de la farmacia, ahora cuenta con más de 1.500m2 de instalaciones y una producción que ya llega a más de 15.000 farmacias en toda España….



Me encanta la gente emprendedora y si además es Made in Spain, mejor que mejor, ¿no os parece?