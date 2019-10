Descubriendo la crioterapia, una tendencia refrescante Cómo el frío puede ser utilizado en terapia medicinal Redacción Siglo XXI

miércoles, 23 de octubre de 2019, 11:56 h (CET) La palabra crioterapia evoca al futuro y viendo una cabina de criosauna bien se podría relacionar con tiempos venideros, pero la realidad no está tan lejos. Se trata de una terapia cada vez más demandada entre los deportistas de élite. Tales son sus efectos reparadores para el cuerpo, que aumenta el número de usuarios que recurren a la crioterapia buscando simplemente un efecto spa.



¿Pero qué es la crioterapia y para qué sirve?

En pocas palabras consiste en enfriar el cuerpo de forma acelerada exponiéndolo a vapores a temperaturas muy bajas, que rondan entre los -100 y -200 grados.



Es la versión moderna y mejorada de los baños de agua con hielo que durante años se han practicado en muchos clubes con sus jugadores, aplicando ahora avances técnicos que permiten aumentar su eficacia. La venta de maquinas de criosauna en equipos de élite ha supuesto toda una revolución por los efectos terapeúticos para el denostado cuerpo de los deportistas tras realizar el entrenamiento.



Si ya desde pequeños nos hemos acostumbrado a aplicar hielo en las zonas doloridas, la crioterapia no es más que la evolución eficiente y profesionalizada de un tratamiento tan familiar, logrando una eficacia mucho mayor y optimizando el tiempo.



Rápido y muy eficiente

La aplicación de este tratamiento previene la aparición de agujetas y contrarresta los posibles calambres y dolor tras el intenso trabajo de un entrenamiento, favoreciendo la recuperación muscular con un tratamiento de crioterapia en cabina de criosauna de una duración de menos de cinco minutos (una sesión dura entre dos y cuatro minutos).



Pero no se trata solamente de un tratamiento preventivo. Esta forma de aplicación del frío ha supuesto una revolución en la medicina deportiva.



Conocidos deportistas de élite como Cristiano Ronaldo, Messi o Carolina Marín se han aliado con la crioterapia y están aprovechando las virtudes de las criosaunas para recuperarse de lesiones como tendinitis, microrroturas fibrilares o sobrecargas musculares.



Los deportistas de élite han encontrado un filón

El deporte está sabiendo aprovechar como nadie las virtudes que el efecto frío tiene sobre el cuerpo, mejorando la recuperación y el entumecimiento después del ejercicio, aliviando el dolor corporal y de las articulaciones, aumentando y mejorando la circulación sanguínea, y acelerando el metabolismo.



Este último efecto se consigue provocando en el organismo una reacción natural para contrarrestar el rápido descenso de la temperatura externa, por lo que se debe consultar a un médico si se sufren patologías en las que el organismo no sea capaz de mantener el equilibrio vascular.



Funciona además haciendo trabajar al músculo cardíaco pero sin aumentar su frecuencia, entre otros beneficios. Bajo estos argumentos la crioterapia se está convirtiendo en un recurso de los deportistas tanto en entrenamientos como en competición para lograr mejorar sus marcas y maximizar el rendimiento de su esfuerzo.



Tratamiento en pequeños zonas localizadas

En tratamientos locales en zonas de aplicación focalizada se convierte en un potente antiinflamatorio con efectos calmantes y relajantes. Es además un eficaz destructor de tejidos nocivos.



En este sentido, el frío a unas temperaturas tan extremas actúa de una manera similar al calor en temperaturas elevadas: quema la piel; eliminando verrugas, papilomas, lesiones precancerosas causadas por los efectos del sol, o formas superficiales del cáncer de piel. También se está empleando en procesos contra la psoriasis o eccemas, entre otras aplicaciones.



Aquí los tiempos de aplicación del frío se disminuyen considerablemente, reduciéndose a varias pulverizaciones de spray.



La fórmula de las estrellas

Más allá del deporte y de su tratamiento médico, numerosas estrellas internacionales presumen en sus redes de las ventajas de usar las cabinas de criosauna en términos de estética, con fines adelgazantes y anticelulíticos, porque a partir del minuto y medio el usuario ya deja de quemar azúcar y su cuerpo comienza a quemar grasa. Se pueden quemar entre 200 y 800 calorías tras una sesión de crioterapia.



Pero es que además el tratamiento presenta otros efectos terapeúticos como combatir la depresión (por la reacción sensorial ante el frío y la respuesta del cerebro, y porque libera endorfinas y serotonina, favoreciendo la sensación placentera) o remediar el dolor crónico gracias a sus beneficios terapéuticos relacionados con esa liberación de endorfinas.



En la misma línea medicinal, se ha demostrado su efecto positivo para combatir la fibromialgia. Sólo está desaconsejado el uso del tratamiento de la crioterapia en el caso de mujeres embarazadas.



