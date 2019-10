FINSOLUTIA WELLNESS o como una gran PYME trabaja el bienestar, la conciliación y la excelencia empresarial Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 18:03 h (CET) Finsolutia es una empresa líder del Fintech Servicer que ha presentado su programa de bienestar orientado a armonizar productividad y conciliación de sus profesionales. Finsolutia Wellness armoniza medidas espaciales de la empresa, flexibilidad de horario laboral, desarrollo de carrera, subvenciones a formación y otras que han sido monitorizadas por el Área de Human Capital con un índice de satisfacción de casi el 100% entre los participantes Javier Pacha, Director de Human Capital de Finsolutia ha presentado el programa Finsolutia Wellness que se aplica a los profesionales de la empresa líder de Fintech Servicer y que parte de una firme creencia en que la productividad, la excelencia y la conciliación pueden y deben armonizarse.

Un catálogo de medidas que va desde la mejora de los espacios de la organización, generando ambientes colaborativos, a planes de carrera transparentes e incentivados, seguro médicos y de vida para todos los profesionales, apoyo subvencionado a la formación y en especial idiomas, happy freeday para los cumpleaños, plan de compensación flexible, así como promoción de empresa saludable a través de desayunos saludables, fisioterapia y yoga como actividades en el propio centro de trabajo, mentoring y coaching para acompañar al empleado en su crecimiento profesional, la figura del buddy, summer drinks anual, team buildings etc.…

Unas medidas que además de generar un menor índice de rotación, ha aumentado el compromiso y fidelización del empleado, y han reducido notablemente tanto el absentismo laboral como las bajas por IT en la compañía.

Según Javier Pacha,"esto va más allá de mejorar la imagen de marca empleadora que indudablemente es importante. Pero para nosotros, lo importante son las personas, nuestros profesionales, nuestros clientes y proveedores. Por ello se decidió empezar este proyecto. Porque la empresa cree que hay que cuidar al trabajador, lo cual no significa no exigirle. Somos muy exigentes con los objetivos, meritocráticos. Pero también velamos porque estén bien en su puesto de trabajo, sanos y formados".

Los objetivos son disfrutar mientras trabajamos con todas nuestras exigencias de profesionalidad y excelencia. "Lo cierto, es que si somos felices en lo que hacemos, lo haremos mejor. Y así lo estamos demostrando", ha señalado el responsable e Human Capital de Finsolutia.

Entre los beneficios del programa Finsolutia Wellness están un gran crecimiento de la compañía ( un 50%) , menor rotación, empleados más sanos y felices y un mayor compromiso que se está demostrado día a día con unos resultados empresariales record.

Sin duda cualquier programa de estas características debe de estar liderado y respaldado como sucede en Finsolutia por el máximo responsable de la compañía, y en nuestro caso señala Javier Pacha, "por el CEO, Gonzalo Gutiérrez, quien desde el primer momento no solo apoyo sino aporto y lideró con su experiencia en la materia para trasladarla a los profesionales de nuestro equipo".

Acerca de Finsolutia

Finsolutia es una empresa líder de Fintech Servicer en Iberia, ofreciendo servicios independientes de Prestamos y Gestión Inmobiliaria a través de procesos de negocio innovadores y tecnología patentada disruptiva.

Cuenta con oficinas en Lisboa, Oporto y Madrid, con alrededor de 150 profesionales altamente cualificados en cada una de ellas.

La estructura organizativa ágil de Finsolutia le permite ayudar a los clientes a reaccionar rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, con soluciones a medida a través de servicios de valor añadido.

