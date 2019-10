Sube el porcentaje de gente que consulta con un abogado laboralista en Palma Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 18:07 h (CET) En Castell Abogados suben las consultas sobre derecho laboral un 13,5 % en comparación con el 2018 El departamento de derecho laboral de Castell Abogados anuncia que ha aumentado el porcentaje de consultas con respecto al año anterior. Argumentan que la gente se está concienciando y se anima a consultar a abogados laboralistas expertos cuando tienen algún tipo de duda laboral.

Antiguamente los trabajadores no solían oponer resistencia a las palabras de los directivos o empresarios. Ahora, con la época de internet y las nuevas tecnologías, los trabajadores se informan, se nutren de información de internet relacionada con el derecho laboral y luego se animan a consultar a despachos de abogados profesionales en Palma.

Si bien es cierto, que las consultas han aumentado mucho, luego los trabajadores o extrabajadores que se animan a interponer papeleta de conciliación en el TAMIB no son tantos.

"El porcentaje de éxito cuando se interponen nuestros abogados papeletas de conciliación en el TAMIB es elevadísimo" argumenta el director de Castell Abogados, Carlos Castell.

"Además, siempre aconsejo que si tienen alguna duda o consulta nos llamen, la primera visita en Castell Abogados es siempre gratuita", continúa diciendo Carlos.

Intentamos con esta visita gratuita que cualquier trabajador o extrabajador se sienta amparado legalmente por un profesional experto en la materia, en este caso en derecho laboral.

Sus clientes están muy satisfechos por los trabajos realizados, y si no se consigue el resultado esperado en el TAMIB, luego tras interponer la demanda judicial todo cambia, y las partes suelen pensar con más claridad sobre la posibilidad de realizar cualquier tipo de acuerdo.

Castell Abogados es un despacho multidisciplinar ubicado en Palma de Mallorca, concretamente en Via Alemania 2. Disponen de abogados especialistas en derecho penal, derecho laboral, derecho civil, urbanístico y administrativo.

