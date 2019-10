Importancia de las reformas integrales para la eficiencia energética, según Jessica Zueras Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 17:51 h (CET) Las reformas totales suponen uno de los modos de optimizar las casas, modificándolas para luego darles usos muy diferentes. La importancia de las reformas integrales para la eficiencia energética, según Jessica Zueras, es uno de los principales motivos para hacerse asistir por profesionales del interiorismo, de la albañilería, la iluminación etc. Las rehabilitaciones han de ser realizadas por un equipo coordinado a la perfección. Es muy necesario que haya sinergia entre los gremios para que se hagan realidad los propósitos tanto de interioristas como de los usuarios.

En el plano puramente del aislamiento, una de las condiciones indispensables es que haya buena relación entre calidad y precio, así como una correcta disposición de las estructuras. En las reformas integrales, hay varios factores que se relacionan directamente con un correcto aislamiento de los edificios.

Uno de los factores que entra en juego es el de la conducción térmica. Los perfiles que poseen una buena conducción térmica son aquellos cuyo coeficiente de conductividad es muy pequeño. Es el ejemplo del PVC.

Pero en las reformas integrales, también cuenta la calidad de los revestimientos de las paredes, así como otro tipo de elementos. Las humedades y descompensación térmica en los edificios, se da en muchos casos por una reforma mal efectuada, por deterioros que afectan a los muros de los inmuebles, deterioros que deben ser detenidos en el menor tiempo posible.

Los profesionales dedicados a las reformas totales, saben cómo y dónde hay que reparar los muros. La superficie total de los muros ha de ser absolutamente observada, escrutada milímetro por milímetro, de manera que no haya posibilidad de que a los operarios se les escapen fugas y otros problemas.

Los especialistas en reformas integrales, siempre recomiendan una conjunción entre aislamiento exterior e interior. En el interior, las paredes deberán ser igualmente revisadas, poniendo remedio a desconchones y a cualquier otra incidencia que suceda en los paramentos.

Los muros, techos, suelos, han de estar libres de cualquier tipo de resquicio, por pequeño que resulte. En cuanto a las reformas, es necesario que se lleven a cabo trabajos avanzados en pos de un total aislamiento del inmueble. Por ejemplo, la experta en reformas integrales e interiorismo, Jessica Zueras, le ofrece la posibilidad de aplicar sistemas SATE en su fachada.

Las reformas con SATE son perfectas por cuanto este material es accesible, decora y además es muy eficiente. En el caso de que haya que rehabilitar muros exteriores, el SATE es una de las posibilidades, pero también otros sistemas aún menos complejos, como los hidrofugados.

Los expertos saben que los muros exteriores se deteriorarán por efecto del agua, así como de la humedad, el viento y las condiciones atmosféricas reinantes. La especialista interiorista Jessica Zueras, afirma que en las reformas integrales, uno de los puntos más importantes que hay que mirar es precisamente el del aislamiento. Éste no solo tiene porqué ser térmico, sino también contra el ruido (acústico) o contra los ladrones (cerrajería de seguridad y/o alarmas).

Las casas, los pisos, las oficinas y todo tipo de inmuebles mejorarán con la presencia de un equipo formado por gremios conjuntados. Estos le ofrecerán datos e información relativos al policarbonato, PVC, aluminio y otros materiales de aislamiento. Son perfiles que, como queda dicho, deben poseer un bajo coeficiente de conductividad térmica, o sea, que no han de dejar pasar el calor o el frío, manteniendo la temperatura ambiental para un mayor ahorro y confort.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.