Cómo tratar dolores de espalda con quiropráctica, según Centro Quiropráctico Isabel Domingo Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 17:34 h (CET) La quiropráctica puede ayudar a aliviar y tratar los dolores de espalda, una dolencia muy habitual a la que muchas personas parecen resignarse. Centro Quiropráctico Isabel Domingo presenta este eficaz tratamiento del dolor de espalda El trabajo que exige esfuerzo, la edad o una mala postura suelen ser los motivos más habituales de los dolores de espalda. La mayoría de la población los ha sufrido en alguna ocasión, y algunos conviven con ellos a diario.

Existe la creencia general de que estos dolores son inevitables, y que en muchas ocasiones no se puede hacer nada por evitarlos. Sin embargo, desde https://quiropracticadomingo.com/ quieren acabar con estos mitos y proponer una solución, con la que se logra una mayor calidad de vida.

Lo primero, identificar el tipo de dolor

Antes de proceder a tratar los dolores de espalda, es importante saber qué tipo de dolor es el que se sufre. Y es que uno de los errores mas habituales consiste en pensar que todos los dolores de espalda son iguales. De hecho, es una de las razones por las que muchas personas no creen que haya solución que los alivie, porque se han sometido a tratamientos sin ver cuál es el tipo de dolor.

No es lo mismo tratar una lumbalgia que un principio de hernia, y por ello un buen quiropráctico procederá a asegurarse sobre cuál es el motivo por el que duele la espalda. Una vez que se sabe, será el momento de proponer un método de actuación.

Alineación, uno de los métodos más habituales

Una de las formas más comunes de tratar un dolor de espalda es el ajuste o alineación, que como explican desde quiropracticadomingo.com/ consiste en mover las articulaciones de la columna para alinear los huesos de la espalda. De este modo el cuerpo adquiere su postura normal y se alivian buena parte de los dolores que sufre.

Es importante destacar que algunas veces, después del tratamiento se sigue notando dolor. Esto no significa que el trabajo del terapeuta no haya funcionado, sino que el cuerpo a veces necesita unos días para adaptarse a la nueva postura, sobre todo si se ha estado mucho tiempo sufriendo por ello. Poco a poco, la mejoría se irá haciendo evidente.

Otras técnicas para tratar dolores de espalda con quiropráctica

En otros casos no solo hará falta prestar atención a los huesos, sino que los tejidos blandos también pueden ser la causa de los dolores. Nervios y músculos a veces están forzados, y generan en el organismo una sensación de malestar que se transmite en forma de dolor. Mediante masajes y otro tipo de técnicas, también se pueden alinear y conseguir un gran alivio de los dolores producidos por estos tejidos.

¿Es posible acabar con el dolor en una sola sesión?

Esta es una pregunta muy habitual en pacientes que llegan por primera vez a Quiropractica Domingo. Lo cierto es que dependerá del grado de dolor y de lo rápido que se actúe cuando aparece, porque la mayoría de personas esperan hasta que este es insoportable.

En estos casos, lo normal es que hagan falta varias sesiones, hasta que se note que el dolor ha remitido y desaparece por completo. Siempre es importante mantener una comunicación abierta y sincera con quien está tratando este problema, para que se pueda ajustar a las necesidades reales de cada caso.

