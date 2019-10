El doctor Jan Tesarik presentará en Singapur la última tecnología de diagnóstico preimplantacional de embriones

Tesarik presentará los últimos avances del diagnóstico preimplantacional de embriones humanos y, en concreto, la nueva técnica, no invasiva, basada en el análisis del ADN soluble del medio de cultivo de embriones, de la que es pionero en Europa El doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de Granada, forma parte del Comité Científico del Cuarto Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología, que se celebrará en Singapur los próximo 14 y 15 de noviembre, y que reunirá a especialistas de todo el mundo.

La composición del Comité Científico tiene como objetivo diseminar ampliamente los últimos avances en obstetricia y ginecología en Asia y Pacífico, Europa, Estados Unidos y Oriente Medio y, junto al doctor Tesarik, su composición incluye a otros cinco científicos de primer nivel mundial de Estados Unidos, Francia, Italia, Egipto e India.

En su conferencia magistral, el doctor Tesarik presentará los últimos avances del diagnóstico preimplantacional de embriones humanos y, en concreto, la nueva técnica, no invasiva, basada en el análisis del ADN soluble del medio de cultivo de embriones, de la que es pionero en Europa. Según Tesarik, esta técnica es más precisa en sus resultados y garantiza la integridad y salud de los embriones.

En la técnica convencional es preciso retirar unas cuantas células enteras del embrión. De esta manera, la información obtenida proviene sólo de estas células y no refleja exactamente la condición del embrión entero y, además, el daño producido por la intervención directa sobre los embriones puede causar su muerte, fallo de implantación y efectos tardíos en los futuros hijos. “Con la técnica no invasiva – explica Tesarik- estos problemas no existen, ya que el ADN analizado proviene de todas las células del embrión y no hay necesidad de dañar al embrión retirándole células enteras”.

La clínica MARGen de Granada, con la colaboración de la Universidad de Granada, es la primera en ofrecer esta técnica en Europa y se empieza a utilizar en Estados Unidos, Canadá y China.

Según el doctor Tesarik, “La técnica del diagnóstico genético no invasivo de embriones humanos es particularmente apropiada para la detección de anomalías cromosómicas numéricas (la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas). La mayoría de las anomalías de este tipo causa un fallo de implantación de los embriones afectados o abortos espontáneos. Sin embargo, anomalías de ciertos cromosomas son compatibles con el desarrollo intrauterino completo y el nacimiento de un niño. Estos niños estarán afectados por anomalías graves, tales como los síndromes de Down, Edwards, Patau, Klinefelter o Turner, entre los más frecuentes”.

La prevalencia de anomalías cromosómicas numéricas aumenta considerablemente con la edad de la mujer. Se estima que el 50% de los óvulos de mujeres de ≥ 35 años están afectados y este porcentaje se eleva a 80% en mujeres de ≥ 40 años. La técnica puede también ser útil para mujeres más jóvenes para reducir el riesgo de aborto espontaneo y, sobre todo, para las que necesitan, por diferentes razones, la transferencia de un solo embrión sin disminuir la probabilidad de embarazo.