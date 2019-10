Cómo decorar una terraza de forma práctica, según Euromak Toldo

La terraza puede ser un simple espacio casi inservible o un lugar más del hogar. Euromak Toldo, líderes del sector de la fabricación y montaje de toldos, desvelan las claves para aprovechar mejor la terraza con unos mínimos cambios decorativos Cuando el tiempo acompaña, tanto en verano como si se está en otra época del año, a menudo a las personas le apetece pasar un buen rato al aire libre. Para eso, la inmensa mayoría coincide en que no hay nada mejor que tener una terraza, porque proporciona un lugar fuera de la casa sin tener que salir del hogar.

No obstante, hay quien no aprovecha este espacio, bien porque no tiene una idea clara de cómo hacerlo o porque considera que su terraza no es un buen lugar para pasar el tiempo. En https://euromaktoldo.es/ quieren proponer algunas ideas para disfrutar de una terraza práctica y bien decorada.

¿Es necesario tener una terraza grande?

Algunas personas creen que solo una terraza de gran tamaño merece ser decorada. Sin embargo, incluso un pequeño rincón puede ser acogedor e invitar a tomar el sol un rato. Solo se necesita algo de imaginación, planificar con cuidado y escoger el estilo que mejor se adapta a cada uno.

Un espacio con sombra

Sobre todo cuando llega el verano, si se quiere pasar todo el tiempo posible en la terraza hará falta una solución que proteja de los rayos del sol, como un buen toldo, una pérgola, etc. En euromaktoldo.es se puede encontrar una gran variedad de estos elementos, fabricados con materiales de buena calidad y efectos decorativos que se adaptan a todo tipo de espacios. Así, además de huir del calor, los usuarios podrán sentirse a gusto en la terraza.

Buena iluminación

Decoración y luz van de la mano, sobre todo cuando se habla de una terraza. Y es que las noches al aire libre también tienen su espacio, por lo que se debe cuidar mucho el tipo de lámparas que se van a utilizar.

Todo depende de si se quiere una luz directa o indirecta. En el primer caso, lo mejor es buscar una lámpara que cuelgue en el techo e ilumine el espacio de debajo. También encajan bien los candelabros con velas y los focos de iluminación LED, que cada vez están más presentes y además consumen muy poca electricidad.

¿Qué tal unas plantas?

No se puede dejar de lado la idea de decorar con plantas, sobre todo si se es aficionado a la jardinería. La alegría que proporcionan unas macetas en la pared o encima de una mesa es indudable, además de generar una sensación de tranquilidad y armonía, dos conceptos que se buscan en toda decoración.

En Euromak Toldo recomiendan colocar las plantas en las zonas en las que la luz del sol es más intensa. Incluso se puede convertir una pared completa en un pequeño jardín vertical, que dará frescor y un toque majestuoso a la decoración de la terraza.

El estilo, algo muy personal

Más allá de lámparas, toldos y plantas, el estilo es algo que se debe cuidar bastante. Sobre todo cuando se trata de convertir una terraza en una estancia más de la casa, donde pasar tiempo en familia, con amigos o disfrutando de la soledad.

"Aunque en parte dependerá del tamaño que tenga, no hay nada como una terraza bien decorada para tener ganas de utilizarla. Seguro que estarás deseando que aparezcan unos rayos de sol para salir a disfrutarlos" según Euromak Toldo.