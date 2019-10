Alessandra Ambrosio, nueva imagen Prettyballerinas Summer 2020 Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 17:02 h (CET) La internacional it girl Alessandra Ambrosio será la nueva imagen de PrettyBallerinas para la campaña Primavera-Verano 2020 La famosa modelo brasileña toma el relevo de Olivia Palermo como “new face” oficial de la marca. Todo un reto para Alessandra Ambrosio que debe seguir la senda iniciada por Olivia Palermo como la nueva Audrey Hepburn del nuevo milenio con sus valores de elegancia, naturalidad y sofisticación, pero aportando un toque más sexy y poderoso más cercano a la realidad de la mujer actual. Una mujer que traspasa fronteras y reivindica su fortaleza “presentándose en una alfombra roja sobre un par de bailarinas rojas totalmente planas sintiéndose igual de atractiva que sobre un par de poderosos tacones. Porque para presumir no hay que sufrir”, afirma Ursula Mascaró, Directora Creativa del Grupo.

Alessandra Ambrosio es símbolo de una generación de supermodelos que entró en el mundo de la moda a finales de los años 90 convirtiéndose en un icono internacional a través de sus alas de ángel de Victoria´s secret. Considerada entre las mujeres más bellas del mundo ha sido elegida por PrettyBallerinas como nueva imagen 2020 porque detrás de los focos, las pasarelas, las grandes fiestas y eventos está una mujer cosmopolita, profesional, madre, amante, esposa… que tiene que compaginar su estresante vida profesional y sus viajes por todo el mundo con su vida familiar y sentimental. Al final una superwoman, “como cualquiera de nosotras”, con sus problemas, retos y vicisitudes cotidianas que elige PrettyBallerinas para su vida porque con un diseño flat se puede estar igual de cool, elegante y sofisticada que con un tacón “y además es perfecto para cualquier momento del día”.

“Alessandra Ambrosio representa mejor que ninguna otra a la mujer capaz de posar en un photocall o desfilar por una alfombra roja frente a cientos de focos sobre un diseño plano de PrettyBallerinas sintiéndose tan sexy, poderosa y atractiva como sobre un high heel”, concluye la internacional diseñadora Ursula Mascaró.

Doce creaciones, doce diseños PrettyBallerinas para doce looks creados especialmente para doce momentos de la vida de Alessandra Ambrosio. Son el núcleo central de una colección que inspira noches de glamour, y días de frescura, sensualidad y alegría.

