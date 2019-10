We Are Knitters lanza una nueva colección infantil en colaboración con Bobo Choses

La empresa líder en venta de kits para tejer, We Are Knitters va a lanzar el próximo 24 de octubre una nueva colección infantil basada en el Cosmos junto con la empresa española Bobo Choses We Are Knitters, la empresa dedicada a la venta de kits para tejer va a lanzar una nueva colección en colaboración con Bobo Choses, la reconocida marca de ropa infantil con más de 10 años en el sector y presente en 44 países. Esta nueva colección se llama We Cosmos y representa un universo común al que todo el mundo pertenece. Los productos serán; Juno Cardigan, Amaltea Sweater y Pluto Sweater.

Esta es la primera colección conjunta entre We are knitters y Bobo Choses, que se lanzará en distintos países como España, Francia, Suecia y Dinamarca. A partir del día 24 de octubre, las prendas de esta colección estarán disponibles en el e-commerce de ambas marcas por tiempo indefinido.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.

Sobre Bobo Choses

Bobo Choses crea vínculos emocionales entre niños y adultos, creando mundos imaginarios para que los más pequeños exploren su creatividad, jueguen y disfruten de la vida a través de ropa, accesorios, decoración y libros infantiles que dan sentido a todas sus colecciones.

El equipo trabaja en una antigua fábrica de juguetes al lado del mar Mediterráneo, aprendiendo del conocimiento de los fabricantes locales e impulsando su desarrollo.

Bobo Choses trabaja constantemente para lograr producciones sostenibles de sus colecciones. Al mismo tiempo, creen en el poder que los niños tienen para comprender, actuar y transformar el mundo, incluso más que los adultos. Esta es la visión en Bobo Choses: educar e involucrar a los niños.

Cada colección que crean es un compromiso que inspira a niños y adultos a mejorar el mundo en el que viven. Y los niños son los embajadores de este compromiso.