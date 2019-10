SiteGround presenta "Nuevas Tendencias de Marketing 2020" en "Adictos al Marketing" el 13 Nov en Barcelona Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 15:55 h (CET) SiteGround va a presentar en el evento "Adictos al Marketing" las nuevas tendencias para el 2020 en marketing digital. El congreso está enfocado a agencias y freelances. El evento será en el World Trade Center de Barcelona desde las 9:00 hasta las 19:00. Ya están disponibles las entradas SiteGround, empresa especializada en hosting gestionado para WordPress, celebra por segundo año consecutivo el evento “Adictos al Marketing” el próximo 13 de noviembre. El congreso será en en el World Trade Center de Barcelona desde las 9:00 hasta las 19:00. En esta edición, 10 especialistas del sector presentarán a lo largo de 9 charlas las nuevas tendencias del marketing para el 2020 sobre SEO, creatividad, ecommerce, copywriting, experiencia de cliente, redes sociales, diseño web y negocio digital.

Se trata de un evento enfocado a agencias y freelances en el que se tratarán temas concretos y prácticos para que los asistentes puedan poner en marcha sus propias acciones de negocio de forma inmediata, a la vez que se reservará un espacio para que todos los asistentes pueden disfrutar de tiempo para hacer networking.

“Aprender y conocer las mejores estrategias para 2020, de la mano de los mejores ponentes y con la capacidad hablar en directo con ellos, es una forma estupenda de añadir valor al trabajo de tu agencia cara a tus clientes, y de tener un punto extra frente a tus competidores. En Adictos al Marketing podrás aprender las últimas tendencias en materias como Social Selling, Copywriting emocional, e-commerce, SEO, gestión y adquisición de clientes, así como lo último en tecnología y publicación en Internet. Es una cita obligada para agencias y freelance que desarrollan proyectos en Internet y Marketing Online” ha afirmado Jose Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround España.

Presentado por el propio Country Manager de SiteGround España, Jose Ramón Padron, el evento contará con ponentes como Fernando Tellado, fundador de Ayuda WordPress, Fernando Puente, Consultor Enterprise en SiteGround, Sonia Duro, Consultora y formadora de Marketing Digital y formadora en Web Escuela, Ester Pino, Publicitaria, diseñadora gráfica de formación y que lleva dos décadas trabajando en Publicidad,, Rosa Morel, Cofundadora de Verbum Communication School, Jordi Ordoñez, Consultor de ecommerce y Amazon, Fernando Angulo, Head of Communications de SemRush, Billie Sastre, Consultora especializada en atención al cliente en redes sociales y co-fundadora de Mamis Digitales, Laura López, Especialista SEO para grandes marcas en Internet República y Emilio Marquez, Emprendedor, inversor y fundador de La Latina Valley.

El coste de la entrada es de 25 euros, de los cuales 10€ irán destinados a la Fundación Vicente Ferrer. La entrada incluye acceso al recinto, asistencia a todas las charlas y comida tipo cocktail.

Sobre SiteGround

SiteGround, con 15 años de experiencia en el sector, proporcionan servicios de hosting gestionado de alta calidad. Sus servidores, disponibles en 5 centros de datos en tres continentes diferentes, se han optimizado especialmente para CMS´s como WordPress, tanto en velocidad como seguridad. Centrados en el cliente, ofrecen un servicio de soporte que no solo está disponible 24h al teléfono, chats y ticketing, sino que además está formado por entusiastas que ayudarán con consultas específicas de el CMS preferido en castellano, inglés e italiano.

Además, fieles a su apuesta por las últimas tecnologías, desarrollan internamente nuevas herramientas proporcionando continuamente una gran facilidad de uso y experiencia de usuario, en especial, herramientas de desarrollo y diseño especialmente pensadas para agencias y freelance.

Aparte de ofrecer sus servicios de hosting, en SiteGround participan activamente involucrándose con las comunidades de los CMS´s que alojan, dando charlas, haciendo webinars, apoyando, patrocinando y asistiendo a multitud de eventos por todo el mundo, ¡más de 360 el año pasado!, y su intención es seguir contribuyendo en las comunidades OpenSource y Software Libre para poder seguir disfrutando de una Internet libre y diversa.

