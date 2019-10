Más de 70 farmacéuticos guipuzcoanos se forman en Indicación Farmacéutica Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 15:42 h (CET) El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa ha organizado un nuevo curso online con el objetivo de que los participantes actualicen sus conocimientos sobre el servicio de indicación farmacéutica. El curso finalizará el 18 de diciembre y se espera que, a su término, los participantes impulsen y faciliten la provisión de este servicio en la farmacia comunitaria Más de 70 farmacéuticos están participando en el curso online sobre el servicio de Indicación Farmacéutica organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG). Esta nueva actividad formativa tiene como objetivo exponer los conceptos y metodología del servicio de indicación y proporcionar los procedimientos de indicación adecuados para realizar el servicio en la práctica diaria.

La Indicación Farmacéutica es el servicio profesional que se presta ante la demanda de un paciente que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita un remedio para un problema de salud concreto. “Por ello, es fundamental que los farmacéuticos actualicen sus conocimientos tanto sobre los procedimientos de indicación, como sobre la metodología”, subrayan desde el COFG.

Para conseguirlo el programa aborda, entre otras, cuestiones como: la descripción del procedimiento de la indicación como servicio profesional farmacéutico asistencial, el acceso a la información farmacológica, síntomas menores, aparato digestivo, aparato respiratorio, acné, dermatitis, órganos de los sentidos o dolor moderado (cefaleas, dolor articular, etc.).

Además, los participantes están siendo instruidos en la utilización del programa Bot Plus, la Base de Datos del Información Sanitaria elaborada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que se utiliza para registrar los actos de indicación realizadas.

El curso, cuya duración estimada es de 30 horas, comenzó el 1 de octubre y finalizará el 18 de diciembre. Se realiza a través de la plataforma online del COFG y lo imparte Xabier Aizpurua, Graduado en Farmacia por la Universidad de Navarra, Técnico-farmacéutico COFG y Responsable de Hazfarma (acciones para el desarrollo de servicios profesionales farmacéuticos).

Según informan desde el COFG, como resultado de esta actividad formativa, se espera que los alumnos hayan actualizado sus conocimientos y puedan impulsar y facilitar la provisión del servicio en farmacia comunitaria.

