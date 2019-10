"Más allá de la apiterapia", de Pedro Pérez Gómez, un plan de vida a través de la apiterapia

Desarrollo personal y apicultura para fomentar las fortalezas que marcan el rumbo que la vida necesita Desarrollo personal y apicultura para fomentar las fortalezas

Todas las personas tienen unas energías innatas. Solo se tienen que descubrir para desarrollarse en la mejor versión posible de uno mismo . Solo se deben descubrir cuáles son las fortalezas. “Más allá de la apiterapia”, de la Editorial viveLibro, ofrece el mapa que se debe seguir para redescubrirse y ser quien siempre se ha sido. Para ello, la apiterapia cobra un papel relevante.

Su autor, Pedro Pérez Gómez, es apiterapeuta y escritor. A lo largo de su vida, ha estudiado el masaje terapéutico, la psiquiatría de Wilhelm Reich, las plantas medicinales, la acupuntura y, finalmente, las abejas. La observación de las abejas, combinada con el estudio de la acupuntura, le ha llevado al descubrimiento de que las abejas pican en los puntos de acupuntura para defenderse.

“Más allá de la apiterapia” plantea un “Plan de Vida” en el que parte de la pregunta 'dónde estás y adónde quieres ir' marcando el rumbo que la vida necesita. Además, aporta todas las propiedades terapéuticas de la apicultura para solventar problemas físicos y emocionales de la vida diaria.

Sinopsis

Todos nacemos con una energía que podemos desarrollar. Si no lo hacemos se convierte en un problema. Si la desarrollamos nos convertimos en lo que realmente somos. En este libro aprenderemos a desarrollar esta energía de una manera sencilla, pero transformadora. A través de un viaje de tres personas, en las que nos podemos ver reflejados, aprenderemos a usar este MAPA. El resto del camino continuará de forma casi automática, sin necesidad de cambios bruscos, ni estudios largos y profundos. No podemos ser más que nosotros mismos, así que nadie nos va a quitar el puesto. Está ahí esperándonos. Con el MAPA empezarás a andar tu propio y único camino.

Autor

Pedro Pérez Gómez, apiterapeuta, escritor, conferenciante y fotógrafo, nació en Madrid en el año 1951. Quiso estudiar Medicina, pero lo dejó el primer año al comprobar que no era el tipo de medicina que esperaba hacer. Como no había (y, a fecha de hoy, aún no la hay) una facultad abierta a otros tipos de medicina, empezó a estudiar con quien le ofreciese ese conocimiento. Así encontró el masaje terapéutico, la psiquiatría de Wilhelm Reich, las plantas medicinales, la acupuntura y, finalmente, las abejas en el año 1980, entre otras.

La observación de las abejas, tal y como le aconsejó su maestro de apicultura el Sr. Antonio de Pedro, combinada con el estudio de la acupuntura, desembocó en el descubrimiento de que las abejas pican en los puntos de acupuntura para defenderse. Este sistema lo ha presentado en congresos internacionales de Apiterapia, dos de ellos organizados por el autor en España, en conferencias en diferentes países, entrevistas en periódicos, revistas y múltiples programas de televisión.