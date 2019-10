TUI lanza una ambiciosa campaña para promocionar Costa Rica Comunicae

martes, 22 de octubre de 2019, 09:58 h (CET) El mayor touroperador del mundo, en colaboración con el ICT Instituto Costarricense de Turismo, impulsa el destino a través de una campaña de publicidad que incluye acciones en el Metro, estación de AVE y marquesinas de autobús en distintas ciudades de España durante los meses de otoño, con el fin de promover Costa Rica Costa Rica es uno de los países más felices del mundo, y que cuenta con el 6% de la biodiversidad del planeta, lo que le ha convertido en uno de los destinos de referencia en grandes viajes. Y así lo perciben los miles de españoles que cada año eligen pasar sus vacaciones en este paraíso tropical. Senderos de ensueño que conducen a cascadas, lagos, cráteres o playas bordeadas de selva. Ya sea a caballo, a pie o en kayak, Costa Rica es pura vida con todo tipo de aventuras para escoger.

Coincidiendo con la feria 1001 Bodas que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de octubre, una cita clave a nivel nacional para la oferta nupcial, TUI, junto con la marca de país Esencial Costa Rica, deleita a los usuarios del Metro que en octubre pasen por la estación Feria de Madrid con imágenes del destino, transmitiendo los valores que ofrece este bello país: playas, naturaleza salvaje, adrenalina, aventura, relax, etc. Bajo el concepto creativo “Todo comienza con un #PuraVida”, la campaña incluye creatividades en distintos medios y soportes, como telva.com, Zankyou o Social Media.

Aunque la campaña no solo se limita al segmento novios, sino que también llega a las familias con precios muy atractivos. Los transeúntes de Barcelona y los usuarios de AVE de Sevilla podrán disfrutar de la campaña “Experiencias #PuraVida en familia”, además de publireportajes en la revista Viajar y Sapos y Princesas.

En definitiva, se trata de una campaña 360º, que aúna medios tradicionales y digitales, dirigida al consumidor final y segmentada en dos targets diferenciados: lunas de miel y viajes en familia.

Una gran oportunidad para planificar el próximo viaje.

