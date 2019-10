La ilustradora chilena Carolina Savard cuenta ya con seis novelas publicadas en la plataforma de Amazon Todas las novelas de la escritora e ilustradora chilena pueden encontrarse en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital Eva Fraile Rodríguez

martes, 22 de octubre de 2019, 10:38 h (CET) Carolina Savard, una ilustradora y escritora chilena, comenzó su andadura en el año 2000, cuando decidió publicar su primera novela en la plataforma de Amazon: Kath y los fantasmas de la mansión Hesbaye. Desde entonces, no ha parado de publicar sus historias bajo el auspicio de la gran multinacional del libro.



Kath y los fantasmas de la mansión Hesbaye es un muy interesante argumento middle grade, con fantasmas divertidos y situaciones que podrían dar para una serie de libros. Cortito, rápido de leer y muy visual.



Entre las paredes de la antigua mansión Hesbaye se esconden muchos misterios. Y luego de una desafortunada apuesta, Katharine descubre que los fantasmas que en ella habitan no son tan aterradores como parecen. Pero es el melancólico teniente Simon Mc Gregor quien llama la atención de la joven.



¿Será posible que esa extraña amistad llegase a ser algo más? Pues Kath deberá resolver el misterio de la muerte del soldado para poder averiguarlo.



Las hadas del tiempo es la primera novela infantil de la autora, incluye ilustraciones y es un cuento perfecto para ayudar a desarrollar la imaginación a los pequeños y jóvenes de la casa con este argumento fantástico y lleno de color.



En un lugar encantado, escondido entre los sueños y la realidad, se encuentra el maravilloso reino de las Hadas del Tiempo. Cada cierto tiempo las Hadas invitan a alguien puro de corazón, y que además crea firmemente en ellas, a visitar su encantado reino. Y esta vez es la pequeña Carine quien ha sido elegida para vivir la aventura más grande de su vida.



Acompaña a Carine y a su inseparable conejo Bibi a descubrir los secretos de Landesfés. ¿Estás listo para iniciar un viaje fantástico a través de la Tierra del Tiempo?



El secreto de San Lorenzo es un libro con unas ilustraciones preciosas, que nos relata la historia de Alicia, una joven amante de la pintura. Hasta ahí todo normal. Lo extraño es que, cada vez que pinta, es capaz de captar elementos que no son visibles en ese momento. Una premisa muy atractiva, y que sin duda sorprenderá al lector.



Alicia ha pasado toda su vida buscando algo que en realidad nunca ha sabido de qué se trata. Hasta que llega a la tranquila ciudad costera de San Lorenzo, para pasar unas reparadoras vacaciones junto a sus primos. Sólo que al ponerse a pintar en los lugares emblemáticos de la ciudad, Alicia comienza a retratar cosas que no se encuentran en el lugar, sobretodo en la antigua y abandonada Hacienda Marginea. ¿Tendrá eso algo que ver la corazonada que la ha perseguido toda su vida?



Memorias de un sueño es una novela juvenil, con romance y toques de misterio que al igual que otro de sus libros, contiene preciosas ilustraciones.



A veces tenemos vivencias extrañas que nos hacen preguntarnos si estamos en el mundo real o dentro de un sueño. ¿Cómo saberlo? Constanza parte de vacaciones a la casa de sus tíos cerca del pueblito de Villarabia, para escapar de los problemas que aquejan a su familia. Pero un pequeño accidente la lleva hasta un mundo alternativo, en donde conoce al hombre de sus sueños. ¿Habrá sido todo un sueño, o en realidad estuvo en aquel extraño lugar? Pues Constanza deberá averiguarlo y descifrar un antiguo crimen que oscurece el valle de Amanecer. Pero esta aventura no será nada sencilla, y con la ayuda de Rodolfo y Osvaldo, la muchacha tratará de cumplir su promesa.



Todas las novelas de la escritora e ilustradora chilena pueden encontrarse en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital. Además, la autora estará el sábado 3 de noviembre en el Tercer Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Viña del Mar (Chile).

